Masivní platby a experti beze jmen. Taktika Coca-Coly, jak měnit výzkum cukru

PAŘÍŽ/PRAHA Fanta, Sprite, Coca-cola. Nápoje plné cukru, které znají lidé po celém světě, rozhodně nepatří k těm nejzdravějším. Firma Coca-Cola však pomáhá financovat výzkum, který tvrdí naprostý opak. Jeho okolnosti jsou však velmi zvláštní. Zjistil to francouzský deník Le Monde.

France Bellisleová pracovala v roce 2011 jako šéfka výzkumu na Národním institutu agronomického výzkumu. Tehdy ji v rámci vydání několika prací ohledně výživy a diet kontaktovali zástupci Coca-Coly. Měla redigovat článek, jehož výsledkem bylo, že mezi konzumací slazených nápojů a přibíráním na váze nemusí „nutně existovat kauzalita“ .



Nabídku přijala, jelikož jí firma nabídla dva tisíce eur. Článek nakonec vyšel v rámci série specializovaného časopisu Cahiers de nutrition et de diététique. A autoři se v několika případech dodnes nechtějí znát k práci, kterou zaplatila francouzská sekce společnosti Coca-Cola.

Podle vyšetřování deníku Le Monde takto Coca-cola ve Francii investovala do výzkumu efektu sladkých nápojů na zdraví svých zákazníků miliony eur. Problémem je, že výsledky zkoumání vědců častokrát nebyly publikovány a pokud ano, tak naopak nelze dohledat vědce.

Coca-Cola však neinvestovala jen do vědců, ale také do sportovních odvětví, do dietologů, nutričních poradců a obecně do takzvaných názorových vůdců. K nim ostatně patřila i Bellisleová.

A rozhodně nebyla jediným člověkem, který dostal od Coca-Coly peníze za vydání série článků – několik set eur obdržel i šéf redakční rady časopisu Cahiers de nutrition et de diététique Bernard Guy-Grand, přestože se na výzkumu ani redigování textů nikterak nepodílel.

Firma mu však zaplatila skrze jiný finanční tok, který s oblibou v posledních deseti letech využívala. Guy-Grand se podle svých slov měl objevit na jedné z konferencí, kterou Coca-Cola pořádala, zapomněl však na které. „Není to zločin, ani konflikt zájmů,“ bránil se při konfrontaci.

Miliony eur na výzkum

Částka, kterou Guy-Grand obdržel je však směšná v porovnání s tím, jaké peníze firma investovala do vědeckých a zdravotnických aktivit – nedávno zveřejněná finanční zpráva ukazuje cifru 7,8 milionu eur (200 milionů korun). A podle deníku Le Monde většina putovala právě na výše zmíněné konference.

Různé lékařské a zdravotnické organizace inkasovaly částky přesahující stovky tisíc eur. Jeden příklad za všechny: na každoroční setkání lékařů Dietecom dala firma mezi lety 2010 až 2017 na 140 tisíc eur.

Třetina těchto peněz (2,4 milionu eur) pak putovala na výzkum. Největší část (930 tisíc eur) si pak ukrojila společnost CreaBio na „projekt výzkumu v oblasti intenzivních umělých sladidel“. Přestože je dnes CreaBio v likvidaci, stihla v letech 2014 až 2015 provést výzkum na 170 lidech, jehož výsledkem bylo, že „umělá sladidla“ v porovnání s vodou „nemají efekt na chuť, přísun energie a výběr stravy“.

Další společnosti pak díky investicím Coca-Coly ověřovaly, zda mají umělá sladidla vliv na cukrovku, nebo oklamání receptorů inzulínu. Výsledky některých zkoumání údajně nebyly publikovány. Jsou prý vlastnictvím Coca-Coly. A podle zdrojů deníku Le Monde se ani někteří vědci nechtěli nechat k výzkumu napsat a spojit tak svá jména s americkou společností.

Značný podíl z milionů eur získaly také instituty šířící filosofii firmy – za obezitou nestojí sladké nápoje, ale nedostatek pohybu. Přestože tyto organizace mají často vznešené názvy jako Institut mezinárodního výzkumu prevence, je jejich cílem podle zjištění Le Monde jen finanční jistota. A například poslední výzkum ohledně umělých sladidel prý nebyl publikován, protože „nepřinesl nic nového“.