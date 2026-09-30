Většina případů zneužívání se odehrála před rokem 2002.
Vyšetřování odhalilo, že tyto diecéze po léta věděly, že kněží zneužívají děti, ale „příliš často chránily pověst církve namísto toho, aby chránily děti“, uvedla generální prokurátorka.
„Za každým z těchto čísel stojí dítě, jehož bezpečnost byla porušena, rodina, jejíž život se navždy změnil, a přeživší, který po léta a v mnoha případech po celá desetiletí nesl trauma z tohoto zneužívání,“ sdělila Campbellová novinářům.
Diecéze Worcester v prohlášení uvedla, že zprávu prostuduje, „aby identifikovala další možná zlepšení, která lze provést v reakci na oběti minulého zneužívání, a aby i nadále posilovala úsilí o zajištění bezpečnosti dětí“. Ostatní dvě diecéze na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.
Campbellová, která uvedla, že sama byla v dětství obětí zneužívání ze strany příbuzného, řekla, že její úřad předal tři případy místním okresním prokurátorům, což v jednom případě vedlo k vznesení obvinění ve Worcesteru. Její úřad nepodnikl žádné trestní stíhání, protože některé činy nebyly v době, kdy k nim došlo, protiprávní, nebo protože uplynula promlčecí lhůta, uvedla.
Zpráva podle generální prokurátorky poukázala na potřebu reforem a přijetí nových státních zákonů na podporu obětí zneužívání, včetně zrušení promlčecí lhůty pro občanskoprávní žaloby týkající se sexuálního zneužívání v dětství.