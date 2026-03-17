Rozvrat v čele Íránu: prezident Pezeškján chce podat demisi, ale nemá komu

Televize s odkazem na zdroje blízké prezidentovi uvedla, že Pezeškján má velký vztek na Íránské revolučníy gardy po nočním vzdušném úderu, při kterém byl zabit právě Larídžání.
Pezeškján chování členů Íránských revolučních gard údajně vnímá jako bezohledné a dokonce tvrdí, že nedokázali zajistit nezbytnou ochranu pro Larídžáního. Nejedná se podle něj pouze o nedbalost, ale o záměrný krok, jehož cílem bylo jeho odstranění.
Pezeškján tak po tomto pokusu o odstranění zvažuje rezignaci na svou funkci a i kvůli tomu požádal o schůzku přímo s nejvyšším vůdcem Modžtabou Chameneím.
Doručení rezignace do rukou íránského nejvyššího vůdce ale prezidentovi Pezeškjánovi nebylo umožněno. Íránské revoluční gardy ho totiž informovaly, že setkání s Modžtabou Chameniím v současnosti není možné.
Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace stavu současného íránského nejvyššího vůdce.
Server Al-Džarída tvrdí, že ruské letectvo tajně transportovalo Modžtabu Chameneího do Ruska, aby tam podstoupil operaci. Ta byla podle zpráv kuvajtských novin úspěšná. Nyní se údajně zotavuje v jedné z rezidencí ruského prezidenta Putina.
Informaci o smrti Alího Larídžáního sdělil médiím izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Írán Larídžáního smrt však oficiálně nepotvrdil. Íránská státní média navíc mezitím zveřejnila údajný Larídžáního vzkaz psaný rukou.
Po nedávném zabití Alího Chameneího byl právě tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Larídžání tím, kdo měl skutečnou moc ohledně vojenských a bezpečnostních otázek země.