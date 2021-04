Rusko už není tak mocné, uklidňuje šéf MI6. To o víkendu vzkázalo ‚neposlušným‘ státům, že mají malá přirození

LONDÝN/MOSKVA Činnost „bezohledného“ Ruska je sice na první pohled znepokojující, ale federace už není tak mocná jako bývala. Myslí si to šéf MI6 Richard Moore, který to zmínil nejen v souvislosti s pohybem ruských jednotek u ukrajinských hranic, ale také v kontextu s kauzou Vrbětice, která v posledních dnech vyvolala velký ohlas nejen na českém území.

Rusko je poslední dobou velmi aktivní. V jednu chvíli mělo u ukrajinských hranic více vojáků než v roce 2014, kdy došlo k anexi Krymu. Navíc v současné sobě aktivně rozporuje tvrzení českých tajných služeb o tom, že za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 měla stát ruská rozvědka GRU a dva agenti, kteří jsou spojováni také s útokem na Sergeje Skripala.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis na Twitteru už koncem minulého týdne oznámil, že pobaltské státy (kromě Litvy ještě Lotyšsko a Estonsko) vyjádří podporu České republice v kauze Vrbětice vyhoštěním dvou ruských diplomatů.

O víkendu na to zareagovala ruská ambasáda v sousedním Bělorusku s tím, že si malé státy jen kompenzují malé přirození. V reakci k Landsbergisově příspěvku velvyslanectví v Minsku napsalo #smalldickenergy, což je výraz, který znamená právě to, když se někdo hlasitě snaží něco dokázat, jen aby kompenzoval svou vlastní malost.

Tato reakce vyvolala nejen v České republice a ve zmíněných pobaltských státech vlnu nevole. Lidé poukazují na to, že Rusko absolutně nectí zásady diplomacie a zastrašuje a zesměšňuje menší státy. Tweet byl později upraven, hanlivý výraz v něm však zůstal.

Rusko už není tak mocné, uklidňuje ředitel MI6

Šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore uvedl, že moc, kterou se snaží Rusko demonstrovat svou bezohledností, už dávno není tak vysoká a nezdolatelná. Dodal, že v posledních dnech je vidět, že si Ruská federace netroufne ani na menší nebo oslabené státy.

Pro digitální rozhlasovou stanici Times Radio Moore uvedl, že v posledních dnech sleduje MI6 především vývoj ohledně kauzy Vrbětice a také pohyby ruských vojáků u hranic s Ukrajinou. „Když vidíte opakující se vzorce bezohlednesti, samozřejmě vás pak znepokojuje, co se děje třeba na Ukrajině,“ řekl Moore.



Minulý týden Moskva oznámila, že povolá zpět asi 100 tisíc vojáků od hranic s Ukrajinou, což alespoň částečně uvolnilo napětí. To vyvolával především fakt, že ruská armáda měla v jednu chvíli na místě více jednotek než v roce 2014, kdy došlo k útoku na Krym. Moore v rozhovoru uvedl, že Spojené státy a Velká Británie ruského prezidenta Vladimira Putina ostře varovali, co by případná invaze na Ukrajinu mohla způsobit.

Přes veškeré znepokojení Moore řekl, že Kreml už není zdaleka tak silný, jako býval a nedovolí si ani na menší státy. „Rusko je objektivně mocenském úpadku a to jak ekonomicky, tak demograficky. Je to místo, které má spoustu vlastních problémů,“ řekl šéf MI6. „Když se podíváme na to, jak Rusové zachází s opozičním předákem Alexejem Navalným a vidíme ty tisíce lidí v ulicích, pochopíme, že moc prezidenta Putina je na nízké úrovni oproti minulosti a jeho obliba výrazně klesá,“ dodal Moore.



Moore je vůbec prvním šéfem britské tajné služby, který dal kdy rozhovor ve vysílání. Připomněl mimo jiné to, že Rusko se zdráhalo vstoupit do loňského konfliktu o Náhorní Karabach, protože by si mohlo poškodit vztahy s Tureckem, jehož armáda je jednou z nejpočetnějších na světě.