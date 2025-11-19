Těla pohřešované matky a její dcery našli v mrazáku. Podezřelý tvrdil, že šlo o nehodu

Pohřešování čtyřiatřicetileté Syřanky a její dcery nahlásil jejich příbuzný z Düsseldorfu loni v červenci poté, co ho v Německu navštívily, ale on s nimi následně ztratil kontakt.
Během vyšetřování padlo podezření na 55letého rakouského přítele ženy a jeho 53letého bratra. Vyšetřovatelé také zjistili, že starší z mužů se po zmizení ženy pokusil prodat její nábytek a také šperky. Drobné transakce pomocí ženiny platební karty měly policii podstrčit falešné stopy.
Policie muže zatkla po měsících sledování, hlavní podezřelý se teprve před několika dny přiznal, že těla ukryl. Jak píše například německý magazín Der Spiegel, muž však tvrdil, že šlo o nehodu.
Podle rakouských médií byly mrazáky s těly ukryty za sádrokartonovou příčkou, speciálně instalovanou pro tento účel.
Rakouská policie nadále pátrá po způsobu, jakým byly žena a její dcera zabity. Protože mrazáky nebyly už delší dobu v provozu, byla těla ve značném rozkladu.