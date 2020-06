Matovič považuje nízká čísla za svůj úspěch. První opatření ovšem schválila předchozí vláda

BRATISLAVA/PRAHA Ve slovenské vládě existují rozdílné pohledy, jestli mají některá omezení z doby koronaviru, jako zákaz nedělního prodeje, zůstat zachována natrvalo.

V řadě slovenských škol se včera po necelých třech měsících opět ozvalo zvonění. Návrat dětí do klasického vyučování není povinný, záležel výlučně na rozhodnutí rodičů. Většina ředitelů proto odhaduje, že minimálně třicet procent dětí zůstane doma a do zahájení letních prázdnin vůbec nenastoupí.

Děti, které se do škol vrátily, se musí podrobit měření teploty při vstupu do budovy a pravidelně si mýt ruce dezinfekcí. Ve třídách může být maximálně dvacet dětí.

Slovensko začalo uvolňovat omezení v minulých týdnech, čísla o počtu nakažených i obětí nemoci covid-19 zůstávají nadále nízká. Až dosud úřady potvrdily 1522 nakažených, přičemž drtivá většina z nich se již vyléčila. Nemoci podlehly tři desítky lidí.

Oproti původním předpokladům se ani nepotvrdily obavy, že by se epicentry pandemie mohly stát romské osady na středním a východním Slovensku. Případy nákazy se tam sice objevily, ale úřady relativně brzy zasáhly tím, že zmíněné lokality fakticky odstřihly od okolního světa. Na dodržování zákazu vycházení pak dohlížela policie spolu s armádou.

Vláda premiéra Igora Matoviče, která je v úřadu od konce března, prezentuje pozitivní čísla svědčící o relativně mírném průběhu pandemie na Slovensku jako svůj velký úspěch. Většinu z prvních opatření, jako bylo uzavření hranic či škol a omezení pohybu osob, schválila ale ještě předchozí vláda premiéra Petra Pellegriniho.

První spory v koalici

Následná fáze uvolňování, která začala 22. dubna, ovšem odhalila první konflikty ve čtyřčlenné vládní koalici. Spory se odehrávaly zejména mezi Matovičem a jeho vicepremiérem pro ekonomiku Richardem Sulíkem, který je šéfem liberální strany Sloboda a solidarita (SaS). Sulík prosazoval rychlejší konec omezení pro podnikatele. Argumentoval negativními dopady na ekonomiku země.

Teď se mezi SaS a premiérovým hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) rozhořel další spor: Někteří poslanci Matovičovy strany, včetně premiéra, by rádi udrželi zákaz nedělního prodeje v obchodech, který platil během pandemie. Opírají se o zkušenosti z minulých týdnů a čísla průzkumů naznačující, že tři čtvrtiny veřejnosti by to podporovaly. Sulík je ovšem proti.

První velkou zkouškou soudržnosti koalice bude hlasování o novém generálním prokurátorovi. Tomu dosavadnímu, Jaromíru Čižnárovi, končí mandát v polovině července. Především Matovičovo hnutí považuje pozici za klíčovou v rámci boje proti korupci.

OĽaNO na místo preferuje bývalého ministra vnitra a spravedlnosti Daniela Lipšice, který působí po odchodu z politiky v advokacii. Nesplňuje ovšem klíčový kvalifikační předpoklad v podobě formální prokurátorské praxe. Matovič je připraven změnit kvůli tomu zákon. V minulosti doprovázely hlasování o osobě nejvyššího žalobce značné rozepře. Funkce proto nebyla v letech 2011 až 2013 obsazena.