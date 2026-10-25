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Vallo zůstane primátorem Bratislavy. Výrazně porazil ministra z Ficovy vlády

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  7:39aktualizováno  7:39
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Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních...

Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách po sečtení téměř všech okrsků získal zhruba 60 procent hlasů. (30. října 2022) | foto: Profimedia.cz

Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Slovenský premiér Robert Fico s členy své vlády. Zleva ministr obrany Robert...
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Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách získal téměř dvě třetiny hlasů. S velkým náskokem tak zvítězil nad svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (nestraník za stranu Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica).

Podle portálu veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Vallo uvedl, že obyvatelé Bratislavy nechtějí, aby bylo hlavní město spravováno způsobem, jakým Směr-SD spravuje Slovensko.

„Ukázali jsme spolu s koaličními partnery, že spojování má smysl. Tento model zafungoval v Bratislavě a pevně věřím, že za rok zafunguje na celém Slovensku,“ dodal.

V Košicích, které jsou druhým největším slovenským městem, se stane novým primátorem Ladislav Lörinc. Ten porazil dosavadního košického primátora Jaroslava Polačeka.

Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo téměř 4,41 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

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