Podle portálu veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Vallo uvedl, že obyvatelé Bratislavy nechtějí, aby bylo hlavní město spravováno způsobem, jakým Směr-SD spravuje Slovensko.
„Ukázali jsme spolu s koaličními partnery, že spojování má smysl. Tento model zafungoval v Bratislavě a pevně věřím, že za rok zafunguje na celém Slovensku,“ dodal.
V Košicích, které jsou druhým největším slovenským městem, se stane novým primátorem Ladislav Lörinc. Ten porazil dosavadního košického primátora Jaroslava Polačeka.
Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo téměř 4,41 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.