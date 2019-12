Mauricius chce žalovat Británii kvůli Čagoským ostrovům. Londýn brání vysídleným obyvatelům v návratu

Port Louis Premiér Mauricia Pravind Jugnauth v pátek obvinil Británii ze zločinů proti lidskosti. Londýn podle něj brání návratu vysídlených původních obyvatel Čagoských ostrovů v Tichém oceánu do jejich domoviny.

Jugnauth označil chování Spojeného království za ostudné a tvrdohlavé a pohrozil, že vůči konkrétním britským představitelům podá žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Informaci přinesl server BBC.

Čagoské ostrovy převzala Británie v roce 1965 od Mauricia po dohodě se Spojenými státy, které chtěly na největším z ostrovů Diego García vybudovat strategicky důležitou vojenskou základnu. Ta následně skutečně vznikla. Na ostrovech však žilo přes 1000 lidí, Británie je proto vysídlila na asi 2000 kilometrů vzdálený Mauricius.

Mezinárodní soudní dvůr OSN (ICJ) letos v prosinci téměř jednomyslně rozhodl, že odsun obyvatelstva byl v rozporu s mezinárodním právem a že by se Čagoské ostrovy měly vrátit pod mauricijskou správu. Rozhodnutí je však pouze právním názorem soudu a není pravomocné.

Británie už dříve prohlásila, že s názorem Mezinárodního soudního dvora nesouhlasí. Omluvila se však za předchozí zacházení s původním obyvatelstvem ostrovů a slíbila, že atoly Mauriciu navrátí, až pro ně nebude mít využití. Britské ministerstvo zahraničí však nedávno rovněž uvedlo, že ostrovy nadále považuje za strategicky významné pro boj s terorismem, organizovaným zločinem a pirátstvím.

„Je to porušení základního principu lidských práv. Nerozumím tomu, proč je Británie, tato vláda, tak tvrdohlavá,“ prohlásil mauricijský premiér. „Máme tu nyní situaci, kdy Čagosané - odsunuté obyvatelstvo - chtějí zpět a mají na to právo. A Británie jim brání, aby se vrátili. Otázka - je to zločin proti lidskosti? Moje odpověď zní, že nepochybně ano,“ dodal Jugnauth.

Původní obyvatelé souostroví Británii obviňují z toho, že schválně s přenecháním ostrovů otálí a čeká, až dnes už postarší vysídlená generace domorodců vymře. „Každý den jeden po druhém umíráme. Domnívám se, že Britové čekají, než zemřeme všichni, aby zde nezbyl nikdo, kdo by si na ostrovy činil nárok,“ řekla BBC 66letá Liseby Elyseová, která souostroví opustila, když jí bylo 20 let.