Mauricius zadržel kapitána ztroskotané japonské nákladní lodi, která způsobila ekologickou katastrofu

Port Louis Mauricius zadržel kapitána japonské nákladní lodi, která koncem července ztroskotala poblíž pobřeží ostrova a jejíž uniklé palivo způsobilo ekologickou katastrofu. S odvoláním na úterní prohlášení mauricijské policie o tom informovala agentura Reuters.

„Zadrželi jsme kapitána plavidla a dalšího člena posádky. Při soudním slyšení jim bylo odepřeno propuštění na kauci a jsou stále ve vazbě,“ uvedl vyšetřovatel Siva Coothen.



Loď MV Wakashio narazila 25. července do korálového útesu nedaleko tohoto ostrovního státu v Indickém oceánu. Ropa se z havarovaného plavidla začala šířit do okolních vod 6. srpna, kvůli čemuž mauricijská vláda následující den vyhlásila stav ekologické nouze. Palivo zasáhlo rozlehlou oblast, kterou obývají ohrožené druhy korálů, ryb a dalších živočichů a rostlin.

Mauricijská pobřežní stráž se před havárií opakovaně pokoušela s japonským plavidlem spojit a varovat posádku, že nabrala nebezpečný kurz, nedostala však žádnou odpověď. Reuters to sdělil činitel pobřežní stráže blízký vyšetřování nehody, který si nepřál být jmenován.

„Trasa nastavená pět dní před havárií byla špatná a lodní navigační systém to měl posádce signalizovat a vypadá to, že to posádka ignorovala. Loď také (po najetí na mělčinu) nezvládla vyslat SOS, a neodpovídala na snahy pobřežní stráže o spojení,“ uvedl činitel.

Podle odborníků se plný dopad úniku paliva na životní prostředí v oceánu okolo ostrovního státu teprve ukáže, škody však mohou Mauricius a jeho na turistech závislou ekonomiku ovlivnit po několik desetiletí. Odstranění vraku potrvá pravděpodobně měsíce.