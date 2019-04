Mayová nabídla Corbynovi spolupráci. Čelí za to hněvu euroskeptických kolegů

LONDÝN Britská premiérka Theresa Mayová čelí tvrdé kritice svých euroskeptických stranických kolegů poté, co v úterý nabídla vůdci opozice Jeremymu Corbynovi spolupráci při formování podoby odchodu své země z Evropské unie.

Zaznívá i volání po okamžitém odchodu Mayové, někteří konzervativní poslanci podle televize Sky News vyzývají členy kabinetu, aby se premiérku pokusili sesadit.



„Musí se pořádně podívat do zrcadla a pro dobro naší země, naší demokracie a Konzervativní strany okamžitě odejít,“ řekl ve středu poslanec vládní strany Andrew Bridgen, který prosazuje co nejvýraznější odluku Británie od EU.

„Myslím, že dojednání podpory od někoho, o kom se ví, že je to marxista, asi nevzbudí mezi konzervativci důvěru,“ řekl v odkaze na Corbyna další euroskeptik Jacob Rees-Mogg. Podle jeho kolegy Iaina Duncana Smithe je aktuální vývoj „hotovou pohromou“.

Britská média uvádí, že poslední krok premiérky Mayové v rámci jejího plánu pro odchod Británie z EU může již tak rozdělenou Konzervativní stranu uvrhnout do úplného rozvratu. „Vypadá to, že se nyní pokusí to prosadit (brexitovou dohodu) s hlasy labouristů a jejich cenou bude trvalá celní unie. Pokud to udělá, může to zničit Konzervativní stranu,“ cituje deník Financial Times nejmenovaného „vlivného euroskeptika“.

Mayová podle hlavní politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové úterní změnou kurzu dala najevo, že jí více než na uspokojení probrexitového křídla své strany záleží na tom, aby Británie z EU odešla na základě dohody. Někteří komentátoři také soudí, že hrozící „měkčí“ brexit dohodnutý s labouristy euroskeptičtí poslanci sami přivolali neustálým odmítáním vládního plánu.

„Říkám to už celé týdny. Kolegové, kteří si nedali říct a hlasovali proti brexitové dohodě a odchodu na konci března, mají nyní na výběr měkký, měkčí nebo rozteklý (brexit),“ napsal na twitter vládní poslanec Nadhim Zahawi.

Zásadní otázka je nyní ta, zda na straně nespokojených konzervativců zůstane jen u pobouřených výroků, nebo se budou snažit aktivně sabotovat činnost vlády. Podle někdejšího ministra pro brexit Davida Davise bylo už před úterním projevem premiérky na 20 toryů připraveno hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Další signály by v tomto směru mohly přinést dnešní pravidelné interpelace Mayové v dolní komoře parlamentu, kde si předsedkyně vlády pravděpodobně od části stranických kolegů vyslechne další ostrá slova.