Mayová neustoupila ‚ani o píď‘. Kompromis není možný, mají jasno labouristé

LONDÝN Zástupci britských vládních konzervativců a opozičních labouristů se neshodují v názoru na to, zda je vláda ochotná učinit při hledání východiska z krize kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie kompromis či nikoli. Podle Andrey Leadsomové, která organizuje v Dolní sněmovně vládní agendu, je kabinet v zájmu záchrany brexitu ochoten učinit bolestivé ústupky. Zástupkyně labouristů ale v neděli řekla, že premiérka Theresa Mayová zatím neustoupila „ani o píď“. Jednání mají pokračovat příští týden.

Podle Leadsomové, která patří k největším zastáncům brexitu ve vládě, je třeba učinit kompromis „i se skřípěním zubů“. „Nejdůležitější věcí je, abychom skutečně EU opustili,“ dodala v rozhovoru poskytnutém BBC. Nyní podle ní totiž existuje riziko, že „nám brexit navždy proklouzne mezi prsty“.

Také další člen vlády, ministr financí Philip Hammond, už v sobotu řekl, že je optimistický a že kompromisu s labouristy lze dosáhnout.

Poněkud skeptičtější jsou zástupci strany předsedy Jeremyho Corbyna, kteří v posledních dnech několikrát naznačili, že ochota ke kompromisu je ze strany kabinetu příliš malá.

Labouristická stínová generální prokurátorka Shami Chakrabartiová dnes uvedla, že premiérčina pozice se zatím neposunula „ani o píď“. „Je těžké si představit, že učiníme skutečný pokrok bez předčasných voleb nebo bez druhého referenda o jakékoli dohodě, kterou by (Mayová) dokázala protlačit parlamentem,“ dodala. Také stínová ministryně obchodu Rebecca Longová-Baileyová dnes řekla, že labouristé zatím „nepozorovali opravdové změny“. Podle ní budou ale jednání nadcházející týden pokračovat.

Mayová čelila kritice z vlastní strany

Premiérka v úterý překvapivě vyzvala předsedu labouristů Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu. V pátek pak požádala EU o odklad brexitu do 30. června. Pokud by jí lídři evropské sedmadvacítky na mimořádném summitu 10. dubna vyhověli, musela by se Británie zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu.

Za svůj postup si Mayová vysloužila ostrou kritiku především ze strany euroskeptiků ve vlastní Konzervativní straně. Mluvčí křídla zastánců tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg uvedl, že Mayová podnikla „aktivní kroky“, aby zastavila brexit. Bude-li Británie podle něj donucena zůstat v Evropské unii, měla by být „co možná nejnepříjemnějším členem“. „Až přijde na řadu víceletý finanční rámec, budeme mít - pokud budeme stále členy - šanci, jaká se opakuje jen jednou za sedm let, a budeme moci vetovat rozpočet a být někým, s kým je opravdu těžké pořízení,“ dodal.