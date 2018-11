Mayová odsoudila kerčský incident jako akt ruské agrese. Ukrajincům se nedaří svolat parlament

Londýn/Berlín/Bonn/Kyjev Británie v pondělí označila ruské chování v Kerčském průlivu za „akt agrese“ a důkaz destabilizujícího chování Moskvy v regionu. Mluvčí premiérky Theresy Mayové tak reagoval na incident v průlivu mezi Černým a Azovským mořem, při němž ruští pohraničníci internovali 24 Ukrajinců a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva.

„Ruský akt agrese odsuzujeme, je to další důkaz destabilizujícího chování Moskvy v regionu,“ řekl mluvčí novinářům. Pozice Spojeného království je podle něj jasná. „Lodě musejí mít právo volné plavby do ukrajinských přístavů v Azovském moři. Vyzýváme obě strany ke zdrženlivosti. Rusko nesmí používat sílu k ještě silnějšímu tlaku na Ukrajinu,“ prohlásil.



Německá kancléřka Angela Merkelová o krizové situaci hovořila telefonicky s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Řekla mu, že její země udělá vše pro to, aby se napětí mezi Ukrajinou a Ruskem uvolnilo. „Vyjádřila znepokojení nad eskalací ruské ozbrojené agrese,“ uvádí web prezidenta Porošenka ve zprávě o telefonátu.

Maďarsko, které je ve sporu s Kyjevem ohledně údajného porušování práv maďarské menšiny v Zakarpatí, reagovalo na vývoj událostí zdrženlivě. Podle ministra zahraničí Pétera Szijjártóa je možnost vyhlášení válečného stavu v sousední zemi „očividně špatná zpráva“. Budapešť je podle něj kvůli kerčskému incidentu v trvalém kontaktu se zástupci maďarské menšiny.

Rusko si předvolalo ukrajinského chargé d’affaires

Ukrajinský chargé d’affaires v Moskvě Ruslan Nimčynskyj se v pondělí dostavil na ruské ministerstvo zahraničí, kde podle informací ruských diplomatů vyslechl ruský protest proti „agresivnímu a provokativnímu počínání“ Ukrajiny v Kerčském průlivu. Při odchodu z budovy ministerstva ukrajinský zástupce neodpověděl na žádné dotazy novinářů.



Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová mezitím oznámila, že při incidentu v Kerčském průlivu bylo o víkendu zadrženo 24 ukrajinských námořníků. Tři zranění Ukrajinci jsou podle ní v nemocnici v Kerči. Střelná zranění bezprostředně neutrpěli, byli zasaženi úlomky lodní konstrukce při ruské střelbě, uvedla Moskalkovová.



Ministerstvo zahraničí odsoudilo Rusko za námořní incident u Kerčského průlivu

Ukrajinská agentura Unian v pondělí zveřejnila společné prohlášení tří bývalých ukrajinských prezidentů Leonida Kravčuka, Leonida Kučmy a Viktora Juščenka. Z dokumentu vyplývá, že exprezidenti nepovažují vyhlášení válečného stavu za nejlepší odpověď na agresivní chování Ruska. Může podle nich ve společnosti vyvolat chaos.

Pokud ukrajinský parlament dekret o vyhlášení válečného stavu schválí, měl by podle Kravčuka, Kučmy a Juščenka zároveň přijmout usnesení o tom, že březnové prezidentské volby se navzdory krizové situaci budou konat. Dekret o válečném stavu podle ukrajinských médií otevírá Porošenkovi možnost volby odložit.

Dosavadní prezident si podle průzkumů čtyři měsíce před volbami nevede příliš dobře, do druhého kola by se nicméně zřejmě dostal. Soupeřkou by mu měla být expremiérka Julija Tymošenková.

Podle informací z parlamentní budovy se zatím mimořádnou schůzi nedaří svolat. Poslanci, zejména opoziční, žádají, aby měli dostatečnou dobu na konzultace.