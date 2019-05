Mayová odvolala ministra obrany kvůli úniku informací z kauzy kolem Huawei

Londýn Britská premiérka Theresa Mayová ve středu odvolala z funkce ministra obrany Gavina Williamsona. Podle oficiálního vyjádření premiérčina úřadu ztratil její důvěru kvůli vyšetřování úniku informací z dubnového jednání Národní bezpečnostní rady (NSC) o čínském výrobci telekomunikačních zařízení Huawei a jeho účasti na budování mobilních sítí páté generace (5G).

Mayová je přesvědčena, že obsah schůzky médiím vyzradil právě on. Williamson to popírá.



Novou šéfkou resortu obrany se stane dosavadní ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová. Jako nový ministr ji nahradí dosavadní tajemník ministerstva spravedlnosti Rory Stewart.

„Premiérka ve středu večer požádala Gavina Williamsona, aby opustil vládu, protože ztratila důvěru v jeho schopnost zastávat funkci ministra obrany a člena kabinetu. Rozhodnutí ministerské předsedkyně bylo založeno na jeho jednání v souvislosti s vyšetřováním okolností nedovoleného úniku informací z jednání Národní bezpečnostní rady,“ stojí v oficiálním oznámení Downing Street, sídla britských premiérů.

Britská média o důvěrné schůzce NSC ohledně Huawei informovala a uvedla, že kabinet se chystá firmě přístup k výstavbě sítí 5G povolit, hodlá ji ale vyloučit z budování páteřních částí systému. Vláda později tyto informace dementovala a uvedla, že rozhodnutí ohledně Huawei zatím nepadlo. Zahájila také vyšetřování úniku informací.

Firma Huawei může ohrozit bezpečnost Británie

Vyšetřování podle premiérky ukázalo, že za únik informací z jednání bezpečnostní rady je zodpovědný právě Williamson. Ten podle britských médií společně s ministrem vnitra Sajidem Javidem vyjádřil vážné obavy, že případné angažmá firmy Huawei může ohrozit bezpečnost Británie. Premiérka Mayová přitom podle týchž zdrojů rozhodla, že čínské společnosti omezenou účast na stavbě sítí umožní.



Mayová podle televize Sky své rozhodnutí Williamsonovi oznámila během středečního jednání Dolní komory. V soukromém dopise, který mu adresovala a který zveřejnila britská média, mu mimo jiné vyčetla, že plně nespolupracoval během vyšetřování. Zdůraznila také, že dosavadní výsledky vyšetřování ukazují, že informace z jednání vyzradil právě on, protože „neexistuje žádná jiná věrohodná verze událostí“.

Williamson vinu za únik informací odmítá

Exministr Williamson popřel, že by obsah schůzky médiím vyzradil on nebo jeho spolupracovníci. V dopise premiérce, který zveřejnil na Twitteru, napsal, že vinu za únik informací „důrazně odmítá“. „Jsem si jist, že důkladné a oficiální vyšetřování by mi dalo za pravdu,“ uvedl.



Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt naopak podpořil premiérku, když novinářům řekl, že Mayová neměla jinou možnost, než Williamsona odvolat. „V osobní rovině je mi velice líto, co se Gavinovi přihodilo, ale vzhledem k vážnosti situace jiný výsledek ani nebyl možný,“ citovala šéfa britské diplomacie agentura Reuters.

Williamson nastoupil do čela ministerstva obrany v roce 2017. Tehdy nahradil Michaela Fallona, který nečekaně rezignoval po obvinění ze sexuálního obtěžování.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Huawei však obvinění ohledně špionáže odmítá. Před používáním softwaru a hardwaru Huawei loni v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), restriktivní opatření zvažují i další země. Postoj členských zemí Evropské unie je ale v této záležitosti nejednotný.