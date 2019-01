Mayová představila ‚plán B‘. Odmítla druhé referendum i odložení brexitu

Londýn Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí poslancům řekla, že od nich bude chtít vyjasnění jejich postoje ohledně sporné irské pojistky, která je součástí dojednané dohody o odchodu země z Evropské unie a má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem. S těmito požadavky se pak hodlá vrátit do Bruselu. Předsedkyně vlády zároveň odmítla druhé referendum o EU, stejně jako odložení brexitu.

Spojené království má opustit unii 29. března, tedy už za 67 dní. Sedmadvacítka ale opakovaně dala najevo, že o dohodě včetně irské pojistky znovu jednat nehodlá.



Mayová v Dolní sněmovně představovala svůj plán B, tedy návrh dalšího postupu poté, co poslanci minulý týden její dohodu s EU rekordním rozdílem hlasů odmítli.



„Je jasné, že se postoj vlády musel změnit, a změnil se,“ prohlásila Mayová s tím, že v uplynulých dnech naslouchala poslancům z různých stran. Zdůraznila, že správnou odpovědí parlamentu na obavy ohledně brexitu bez dohody by bylo dohodu schválit. Možnost odkladu brexitu by podle ní znamenala, že země v Unii zůstane, a možnost neřízeného brexitu by přitom byla stále na stole - jen by se odsunul rozhodující okamžik.

Mayová také oznámila, že vláda zruší poplatek 65 liber (asi 1900 Kč), který měli platit občané EU žijící v Británii při žádosti o takzvaný status usedlíka. Ten jim má zaručit, že budou moci v Británii nadále žít.

Kabinet nebude považovat postoj zákonodárců za závazný

Parlament bude v následujících dnech o návrhu Mayové diskutovat, hlasovat o něm bude 29. ledna. O brexitové dohodě samotné pak mají poslanci hlasovat zhruba v polovině února, přesné datum známo není.

Očekává se, že skupiny poslanců předloží k návrhu Mayové různé dodatky, jejichž smyslem bude zabránit brexitu bez dohody nebo dát parlamentu větší slovo v brexitovém procesu. Mluvčí vlády ale v pondělí zdůraznil, že kabinet postoj zákonodárců k návrhu Mayové ani případné schválené dodatky za právně závazné považovat nebude. Podle něj budou pro vládu jen jakýmsi indikátorem toho, co si poslanci přejí.

Analytici ale připomínají, že Mayová se odhlasovanými poslaneckými dodatky sice řídit nemusí, bude ale pod velkým tlakem, aby tak učinila. Pokud by nějaký získal v Dolní sněmovně většinu, premiérka by se s takovým argumentem mohla vydat do Bruselu a usilovat o příslušné změny v brexitové dohodě.

Opozice: ‚Plán B se ničím neliší‘

Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn Mayovou vyzval premiérku, aby závazně odchod Británie z Evropské unie bez dohody schválené parlamentem vyloučila . Plán B se podle něho nijak neliší od toho, který již britský parlament odmítl minulý týden. Labouristé jsou připraveni uvažovat o podpoře případného návrhu na nové brexitové referendum.

„Proč si myslí, že něco, s čím neuspěla v prosinci, může mít šanci na úspěch v lednu?“ řekl vůdce levice v reakci na vystoupení Mayové, která původně chtěla dohodu s EU předložit parlamentu již v prosinci, ale hlasování odložila. Minulý týden i tak v Dolní sněmovně utrpěla těžkou porážku.

Podle Corbyna si však premiérka stále odmítá připustit její vážnost a chce znovu přesvědčovat britské politiky či činitele EU o ústupcích v otázce takzvané irské pojistky, s čímž již jednou narazila.

Premiérka musí uznat, že je ve sněmovně velká většina, která chce vyloučit odchod bez dohody, uvedl Corbyn s tím, že se Mayová musí zavázat k tomu, že zabrání neřízenému brexitu.