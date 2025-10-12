Vyčištěné nevydrželo ani měsíc. Černomořské pobřeží opět pokryl mazut

Autor: ,
  18:53
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl při srážce dvou starých tankerů v Kerčském průlivu v loňském roce. O novém znečištění černomořského pobřeží informoval server The Moscow Times s odvoláním na snímky a záběry v sociálních sítích.

Ropné skvrny se podle blogera Jurije Ozarovského objevily na tříkilometrovém úseku pobřeží a z moře je cítit zápach mazutu. Podle místních obyvatel se tak stalo po silné bouři.

„Nejsou to ropné skvrny, ale celou pláž pokryl mazut,“ tvrdí dobrovolníci o znečištění u vsi Volna. Za tři dny sesbírali kontaminovaný písek do 167 pytlů a prosí o pomoc, protože s tak velkým znečištěním si už nedokáží poradit. Na pobřeží si také povšimli ptáků znečištěných mazutem, které se snaží očistit. Na umírající opeřence narážejí také turisté.

Na černomořském pobřeží se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
6 fotografií

Znečištění se objevilo i u Sevastopolu na okupovaném Krymu, jak oznámil Ruskem dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Nejde podle něj o rozsáhlé znečištění, ale o „bodové skvrny“ mazutu.

Zatímco letecké snímky ukázaly černé pruhy znečištění táhnoucí se od potopených tankerů, místopředseda ruské vlády Vitalij Saveljev tvrdí, že vraky pravidelně kontrolují potápěči a žádné úniky ropných látek nezaznamenali, napsaly The Moscow Times.

Připomněly, že krizový štáb Krasnodarského kraje oznámil ukončení prací na očistě dna pobřeží Černého moře 19. září. Za devět měsíců se podařilo sesbírat 22 451 pytlů mazutu o váze přesahující 2000 tun, očistit 1283 kilometrů pobřeží a odvézt přes 181 500 tun kontaminované zeminy. Úřady počítají s likvidací vraků tankerů v příštím roce.

Pobřeží v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a na okupovaném Krymu znečistil mazut poté, co loni v polovině prosince v bouři ztroskotaly dva staré ruské tankery v Kerčském průlivu mezi Azovským a Černým mořem.

Obě plavidla přepravovala více než 9000 tun mazutu. Vědec Viktor Danilov-Daniljan před časem listu Kommersant řekl, že únik mazutu představuje „nejvážnější ekologickou katastrofu v Rusku od začátku 21. století“.

15. prosince 2024
Vstoupit do diskuse

ONLINE: Faery - Česko 1:0, bezradní hosté, po hodině hry domácí krásně řeší brejk

Bluetoothing aneb fet zdarma. Narkomani místo jehel sdílejí krev a HIV se šíří

Pohřeb Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

Vyčištěné nevydrželo ani měsíc. Černomořské pobřeží opět pokryl mazut

Komentář

Petrismus-fialismus končí. Jaký odkaz zanechal do budoucna?

Jeden z nejtěžších závodů, říkal irský vítěz o Velké pardubické. Na Taxisu měl potíže

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných

Obrazem

OBRAZEM: Zahraniční vítěz po 30 letech! Stumptown ovládl Velkou pardubickou a rozpoutal irskou euforii

Komentář

Jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů? Vlk se zřejmě nažere a…

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Schodiště

Vystavovat lidská těla? Kam až můžeme zajít, aniž bychom pošlapali pietu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.