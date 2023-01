McCarthy byl zvolen předsedou Sněmovny reprezentantů. V patnáctém kole

Volba trvala déle než čtyři dny a při 13. kole se stala pátou nejdelší v dějinách Sněmovny reprezentantů. Ve 14 předchozích kolech McCarthy neuspěl kvůli odporu oponentů uvnitř strany.

Schůze sněmovny byla před závěrečnými dvěma koly na několik hodin přerušena. McCarthy vyjádřil optimismus, že se mu nakonec podaří získat podporu zbývajících oponentů ve straně. Aby získal jejich hlas, nabídl jim řadu ústupků. Ve 14. kole mu chyběl už jen jeden hlas.

Dokud však není zvolen předseda, je Sněmovna reprezentantů paralyzovaná. Noví poslanci ani nesmějí složit přísahu.

Ke zvolení předsedou McCarthymu už gratuloval i demokratický prezident Joe Biden, který řekl, že je připraven spolupracovat s republikány a očekává, že oni budou spolupracovat s ním. „Americký lid očekává od svých vůdců, že budou vládnout způsobem, který staví potřeby lidu nade vše ostatní, a to je to, co musíme udělat,“ uvedl Biden.

„Teď začne tvrdá práce,“ uvedl po svém zvolení McCarthy. „Jedna věc je po tomto týdnu jasná, že se nikdy nevzdám. A nikdy se nevzdám kvůli vám, Američané,“ napsal McCarthy na Twitteru.