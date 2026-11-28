Záhřeb chce, aby Podgorica požadavky vyřešila ještě před vstupem do EU. V posledních dnech chorvatská vláda zesílila především nároky týkající se hraničního sporu o poloostrov Prevlaka.
Mezi další sporné otázky, které Podgorica již částečně vyřešila, patří nalezení ostatků válečných zajatců, odškodnění chorvatských rodin, jimž byl v Černé Hoře vyvlastněn majetek, či vrácení cvičné válečné lodi, která se nacházela v Černé Hoře v době rozpadu Jugoslávie v roce 1991.
Podle diplomatických zdrojů, na něž se odkazuje stanice Euronews, je skutečným cílem Chorvatska vyřešit otázku vlastnictví Prevlaky a přilehlých teritoriálních vod. Zbylé požadavky označil jeden z diplomatů za „kouřovou clonu“.
Černá Hora ústy ministryně pro evropské záležitosti Maidy Gorčevičové navrhla, aby se obě země obrátily na mezinárodní soud nebo využily mezinárodní arbitráž.
Té se ale Záhřeb brání. Místo toho chce, aby Podgorica v souvislosti s Prevlakou uznala závěry takzvané Badinterovy komise, kterou tehdejší Evropské společenství ustavilo v roce 1991 s cílem vydávat právní stanoviska ke sporům doprovázejícím rozpad Jugoslávie.
Na pevnině je Prevlaka jen úzkým, téměř neobydleným skalnatým výběžkem. Její strategická poloha je však zásadní pro vymezení námořní hranice mezi oběma zeměmi. To má dopad na plavbu, přístup do Boky Kotorské a potenciálně také na využívání cenných nalezišť ropy a zemního plynu na mořském dně.
Od roku 2002 se obě země řídí prozatímní dohodou. Poloostrov kontroluje Chorvatsko, zatímco většina okolních vod připadá Černé Hoře.
Záhřeb nyní tlačí na Podgoricu, aby se dohodly do prosince. „Než Černá Hora dokončí přístupová jednání s EU, chceme dosáhnout dohody o pozemní hranici,“ řekl chorvatský premiér Andrej Plenković začátkem tohoto měsíce.
Černé Hoře zbývá předběžně uzavřít osm z celkových 33 přístupových kapitol. Na mezivládní konferenci minulý týden chtěla Podgorica uzavřít nejméně čtyři, kvůli odporu Chorvatska se jí to však podařilo pouze u dvou.
Černá Hora je mezi zeměmi usilujícími o vstup do EU nejdále a doufá, že se do roku 2028 stane jejím 28. členem. Vyjednávání je ale z principu nerovné a Chorvatsko coby stávající člen EU s právem veta fakticky drží v rukou klíče k evropské budoucnosti Podgorice.
Německo již vyzvalo Chorvatsko, aby nedopustilo, aby bilaterální spory vstup Černé Hory do EU zmařily. Hraniční spor se však stal politicky citlivou otázkou i v Záhřebu. Chorvatská vláda chce ukázat, že hájí zájmy země, a to v době, kdy se podle zpráv médií zvažuje vyhlášení předčasných parlamentních voleb v roce 2027, připomíná Euronews.
Chorvatsko dosud samo nevyřešilo svůj hraniční spor se Slovinskem. Ten mu však nezabránil v tom, aby se v roce 2013 stalo zatím poslední zemí, která do EU vstoupila. Záhřeb následně v roce 2017 odmítl rozhodnutí mezinárodní arbitráže ve sporu s Lublaní.