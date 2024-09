Harrisová útočila, Trump byl v defenzivě, hodnotí debatu světová média

Americké viceprezidentce Kamale Harrisové se v předvolební debatě podařilo rozhodit exprezidenta Donalda Trumpa a zatlačit jej do defenzivy, uvádí světová média včetně agentury Reuters nebo listu The New York Times. Podle agentury AP se výkon Harrisové zdál být opakem červnového vystoupení končícího prezidenta Joea Bidena