Dvacetileté moratorium na obohacování uranu by bylo spojeno s uvolněním sankcí uvalených na Írán, sdělil WSJ jeden ze zdrojů. Zásadní otázkou podle listu zůstává, zda by Írán mohl po uplynutí dvou desetiletí obohacovat uran v neomezené míře, či zda by přetrvávalo nějaké omezení.
Íránští vyjednávači v odpovědi opětovně navrhli pozastavení íránské jaderné aktivity na pět let, píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva vysoce postavené íránské představitele a jednoho amerického činitele. Íránci podobný návrh předložili už v únoru na jednání v Ženevě. Trump několik dní po těchto jednáních nařídil vojenské útoky na Írán.
Teherán v Islámábádu rovněž odmítl požadavek Američanů na přesun svého vysoce obohaceného uranu do zahraničí, sdělily íránské zdroje WSJ.
Americký viceprezident J. D. Vance, který v Pákistánu vedl americkou delegaci, v neděli řekl, že projevil vůči Íránu, který odmítl jeho nabídku jaderné dohody k ukončení války, „flexibilitu“.
Skutečnost, že se obě strany nyní přou o délku trvání pozastavení jaderných aktivit Íránu, podle NYT naznačuje, že by se jim mohlo podařit dosáhnout dohody. Vyjednávací týmy by se mohly koncem tohoto týdne vrátit do Islámábádu k dalším mírovým rozhovorům, napsala dnes agentura Reuters s odvolání na zdroje blízké jednáním.
Trump jako Obama?
Pro Trumpa podle NYT existuje riziko, že případná dohoda by mohla připomínat jadernou dohodu z roku 2015, od níž prezident o tři roky později odstoupil s tím, že se jedná o „strašnou, jednostrannou dohodu, která nikdy neměla být uzavřena“.
V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v lednu 2016 uvedla, že Írán plnil veškeré požadavky dohody. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán poté přestal plnit některé závazky plynoucí z jaderné dohody.
Omezení na obohacování uranu Íránem by podle dohody z roku 2015 postupně vypršela do roku 2030. Závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) by však Teheránu nadále zakazovaly vyvinout jadernou zbraň.