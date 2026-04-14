USA ustupují. Írán požádaly o pozastavení obohacování uranu na 20 let

Autor:
  13:08aktualizováno  13:08
Spojené státy na mírových jednáních v Pákistánu minulý víkend požádaly Írán, aby pozastavil obohacování uranu na 20 let, píší americká média s odvoláním na zdroje zasvěcené do rozhovorů. Washington tak zmírnil své nároky, píše deník The Wall Street Journal (WSJ). USA dříve požadovaly, aby se Írán práva na obohacování uranu trvale vzdal a spoléhal se na dovoz tohoto materiálu ze zahraničí
Americký viceprezident J. D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do pákistánského Islámábádu. (11. března 2026)

Dvacetileté moratorium na obohacování uranu by bylo spojeno s uvolněním sankcí uvalených na Írán, sdělil WSJ jeden ze zdrojů. Zásadní otázkou podle listu zůstává, zda by Írán mohl po uplynutí dvou desetiletí obohacovat uran v neomezené míře, či zda by přetrvávalo nějaké omezení.

Íránští vyjednávači v odpovědi opětovně navrhli pozastavení íránské jaderné aktivity na pět let, píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva vysoce postavené íránské představitele a jednoho amerického činitele. Íránci podobný návrh předložili už v únoru na jednání v Ženevě. Trump několik dní po těchto jednáních nařídil vojenské útoky na Írán.

Teherán v Islámábádu rovněž odmítl požadavek Američanů na přesun svého vysoce obohaceného uranu do zahraničí, sdělily íránské zdroje WSJ.

Americký viceprezident J. D. Vance, který v Pákistánu vedl americkou delegaci, v neděli řekl, že projevil vůči Íránu, který odmítl jeho nabídku jaderné dohody k ukončení války, „flexibilitu“.

Skutečnost, že se obě strany nyní přou o délku trvání pozastavení jaderných aktivit Íránu, podle NYT naznačuje, že by se jim mohlo podařit dosáhnout dohody. Vyjednávací týmy by se mohly koncem tohoto týdne vrátit do Islámábádu k dalším mírovým rozhovorům, napsala dnes agentura Reuters s odvolání na zdroje blízké jednáním.

Trump jako Obama?

Pro Trumpa podle NYT existuje riziko, že případná dohoda by mohla připomínat jadernou dohodu z roku 2015, od níž prezident o tři roky později odstoupil s tím, že se jedná o „strašnou, jednostrannou dohodu, která nikdy neměla být uzavřena“.

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v lednu 2016 uvedla, že Írán plnil veškeré požadavky dohody. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán poté přestal plnit některé závazky plynoucí z jaderné dohody.

Omezení na obohacování uranu Íránem by podle dohody z roku 2015 postupně vypršela do roku 2030. Závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) by však Teheránu nadále zakazovaly vyvinout jadernou zbraň.

Vstoupit do diskuse

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Schillerová hájí regulaci cen paliv. Jako „socík“ osmdesátých let, říká Rakušan

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Návrat totality, roubík pro prezidenta Pavla. Zůna musí skončit, vyzývá opozice

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Glosa

Ve slově „propisovat“ je kus nostalgie. Ovládlo naši řeč do takové míry, že je těžké mu odolat

Ilustrační snímek

Americký viceprezident J. D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do...

Je to stratég, ví, co dělá. Věrní stoupenci Trumpa odmítají, že je blázen

Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo...

Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu

ilustrační snímek

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

„Koupu se nerad.“ Pospíšil u soudu s Dozimetrem popisoval italskou schůzku s Redlem

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...

Agenti ICE v USA zadrželi exšéfa brazilské tajné služby. Pomáhal při pokusu o puč

Alexandre Ramagem na snímku z roku 2020

Komentář

Čistka je základem (nejen) maďarské politiky. Může být i docela užitečná

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, přišel v Budapešti mezi své...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.