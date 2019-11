Média v USA spekulují o osobě whistleblowera z ukrajinské kauzy. Mohlo by jít o analytika CIA Ciaramellu

Washington V amerických médiích kolují nepotvrzené informace o identitě pracovníka tajných služeb, který jako první upozornil na požadavek prezidenta Donalda Trumpa, aby mu ukrajinské vedení dodalo kompromitující informace na jeho politického soka Joea Bidena. Podle zjištění serveru RealClearPolitics jde o třiatřicetiletého analytika Ústřední zpravodajské služby (CIA) Erika Ciaramellu, odborníka na Ukrajinu. Oficiálně tato informace potvrzena nebyla.

O Ciaramellově úloze v takzvané ukrajinské kauze spekulují hlavně pravicová média nakloněná Trumpovi a republikánům, která upozorňují na údajnou Ciaramellovu spřízněnost s opozičními demokraty. CIA, kde pracoval pod vedením tehdejšího šéfa Johna Brennana, opustil Ciaramella roce 2015, aby začal pracovat pro vládní tým Baracka Obamy. Tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena, pravděpodobného Trumpova soupeře v příštích prezidentských volbách, údajně Ciaramella několikrát doprovázel při cestách na Ukrajinu. Spolupracoval také s Obamovou bezpečnostní poradkyní Susan Riceovou.



Půl roku po Trumpově inauguraci Ciaramella v létě 2017 Bílý dům opustil a vrátil se do centrály CIA. Důvodem bylo údajně podezření, že vynáší novinářům informace z prezidentské kanceláře. Široká veřejnost se s jeho jménem seznámila minulý týden díky tweetu republikánského senátora Randa Paula, který si přičetlo 2,4 milionu lidí. V největších liberálních novinách The New York Times nebo The Washington Post ani ve zprávách hlavních televizí se Ciaramellovo jméno dosud neobjevilo.

Osobu údajného whistleblowera, tedy anonymního stěžovatele, zato komentoval sám Trump, který v neděli Ciaramellu označil za radikála. „Objevují se zprávy o jistém muži, tvrdí se, že je oním whistleblowerem. Pokud je to pravda, je nedůvěryhodný, protože je to člověk Brennana, Riceové a Obamy,“ řekl prezident novinářům.

Anonymní oznamovatel, jímž má být Ciaramella, rozpoutal skandál kolem ukrajinské kauzy upozorněním na Trumpův telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským z konce července. Šéf Bílého domu v něm na Zelenského naléhal, aby prošetřil údajně Bidenovy prohřešky z roku 2016. Podle Trumpa tehdejší viceprezident ultimativně žádal vyhazov ukrajinského generálního prokurátora, jehož lidé vyšetřovali podezření z korupce, do níž měl být zapleten Bidenův syn Hunter.

Demokraté prezidenta obviňují, že si nátlakem na Kyjev chtěl opatřit argumenty do volebního boje, v němž mu bude příští rok soupeřem nejspíš právě Biden starší. Opozice v Kongresu zahájila proces ústavní žaloby prezidenta, takzvaného impeachmentu.