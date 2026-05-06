Medvěd v Yellowstonském parku zranil dva turisty. Část oblasti správci uzavřeli

  11:03aktualizováno  11:03
V Yellowstonském národním parku v americkém státě Wyoming tento týden medvěd zranil dva turisty. Informuje o tom zpravodajský web stanice NBC News, podle něhož byla část parku po incidentu uzavřena. Jeden nebo více medvědů podle správy parku na turisty zaútočil na stezce Mystic Falls u světoznámého gejzíru Old Faithful.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Okolnosti incidentu úřady vyšetřují a zatím nesdělily bližší podrobnosti.

Na videu pořízeném Craigem Lermanem je vidět další turista na zemi s poraněním obličeje a zkrvaveným tričkem. „Jdou sem,“ říká Lerman, načež se ho muž táže, jak jsou daleko. Na dalším videu je vidět, jak lidé někomu pomáhají ze země, jiné záběry zachycují leteckou evakuaci. Podle Lermana byl zraněným 28letý muž a jeho 14letý bratr. Oba přežili.

Naposledy medvěd někoho v Yellowstonském parku zranil loni v září. Poslední smrtelnou obětí byl v srpnu 2015 63letý muž, kterého usmrtil grizzly.

