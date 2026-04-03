„Zfanatizovaní paraziti.“ Rusko nemá tolerovat možný vstup Ukrajiny do EU, říká Medveděv

Autor: ,
  16:11aktualizováno  16:11
Rusko by mělo přestat tolerovat možný vstup svých sousedů do Evropské unie. Platí to i pro Ukrajinu, řekl místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Podle něj se EU mění v sebranku militarizovaných fanatiků, v některých ohledech ještě horších než NATO. Diplomatičtějším tónem ruský odpor k vstupu ostatních zemí s EU naznačil i ruský prezident Vladimir Putin.
Dmitrij Medveděv (29. ledna 2026)

7 fotografií

Bývalý ruský prezident v souvislosti s napětím mezi EU a USA tvrdí, že evropští „političtí zmetci“, zejména ti v Bruselu, vážně zvažují vytvoření plnohodnotné vojenské složky uvnitř EU. „EU už není ekonomickým svazem. Může se poměrně rychle proměnit v plnohodnotnou a vůči Rusku nepřátelskou alianci v něčem horší než NATO,“ uvedl Medveděv.

„Bude to odporná sebranka zfanatizovaných evropských parazitů. A jejich úkolem bude získávat politický kapitál a samozřejmě prachy na rozdmýchávání rusofobní hysterie,“ dodal.

Rusko prý podle něj bylo ohledně vstupu dalších zemí do EU zdrženlivé, což se týkalo i „banderovské Ukrajiny“. Nyní je „však čas změnit tolerantní přístup vůči tomu, aby se naši sousedé připojovali k něčemu, co je dnes vojensko-ekonomická Evropská unie,“ řekl Medveděv, který byl v minulosti ruským premiérem.

Místopředseda Ruské federace připomněl, že v „opatrné formulaci“ ruské stanovisko naznačil i jeho nástupce v prezidentském úřadu. Odkazoval přitom na slova Putina k arménskému premiérovi Nikolovi Pašinjanovi, že Arménie nemůže být zároveň členem EU a Euroasijské ekonomické unie.

„Vidíme, že Arménie jedná o rozvoji vztahů s Evropskou unií, a jsme v tomto ohledu naprosto klidní,“ uvedl Putin. „Mělo by však být zřejmé, že být současně v celní unii s Evropskou unií a Euroasijskou ekonomickou unií není možné. Je to zkrátka z principu nemožné.“

Pašinjan uvedl, že si je vědom neslučitelnosti členství v obou uniích. Podle něj je ale „prozatím“ možné usilovat o oba směry. Arménie a Ruskou jsou obchodními partnery, vztahy mezi oběma zeměmi jsou ale nyní napjaté.

Rusko doposud za nepřípustné považovalo rozšiřování Severoatlantické aliance do svého sousedství a snahy o vstup Ukrajiny označilo za jeden z důvodů, proč proti ní v únoru 2022 zahájilo válku. Ruská invaze měla za následek to, že se NATO rozrostlo o dva nové členy – Švédsko a Finsko. Druhá z těchto skandinávských zemí s Ruskem sousedí.

Medveděv také řekl, že Spojené státy z NATO nevystoupí. Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o odchodu USA z aliance má za „čistou provokaci“. Za možné považuje to, že v Spojené státy sníží počet vojáků rozmístěných v jiných aliančních zemích nebo odmítnou dodat někomu určitou výzbroj.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.