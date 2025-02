Zdegenerovaná evropská kreatura, ať zhyne. Medveděv útočí na senátorku Němcovou

Medveděv v příspěvku na Telegramu uvedl, že se k údajnému výroku české senátorky nechtěl vyjadřovat, po sobotní návštěvě Leningradu si ale podle svých slov nemohl pomoci.

„Jen se nad tím zamyslete. Nějaká zdegenerovaná evropská kreatura si přála, aby naší zemi, a tedy i vám a mně, opět zemřel nejméně milion našich občanů,“ napsal na sociální síti.

„Co se stalo v tom samém zaostalém Česku, kde při operaci na osvobození Prahy zahynuly desetitisíce našich spoluobčanů (nemluvím o normálních Češích - těch je stále dost)? Co se stalo s tamními pověstnými ,elitami’ a úřady? Vždyť to už není ani naše obvyklá rusofobie,“ dodal.

Bývalý ruský prezident a předseda vlády Dmitrij Medveděv se ostře opřel do české senátorky za ODS Miroslavy Němcové.

Medveděv Němcovou přirovnal ke „zlým zvířatům“, která pronášejí výroky, na které by Rusko nemělo zapomínat. „Přeji jim z celého srdce, aby zahynuli v krvavých vírech nového pražského jara jako v roce 1968,“ uzavřel.

Němcovou nyní vyšetřuje ruský vyšetřovací výbor, podle kterého na sociální síti X zveřejnila příspěvek, ve kterém vyzývá k opětovné blokádě Leningradu.

Na profilu senátorky ale podobný příspěvek není a také sama Němcová uvádí, že jej nezveřejnila. „Toto jsem nenapsala. Je to podvrh,“ uvedla. To samé řekla také v sobotu na dotaz redakce iDNES.cz. „Nemohu komentovat něco, co se nestalo a je čirým výmyslem nevím koho,“ dodala.

Údajně zfalšovaný příspěvek se ale rychle rozšířil českou i slovenskou dezinformační scénou, později jej přebrala také některá ruská média.

Ruští vyšetřovatelé nyní údajně budou zkoumat, zda Němcová příspěvek zveřejnila. „Této skutečnosti bude věnováno náležité právní posouzení vyšetřovateli Státního vyšetřovacího výboru Vyšetřovacího výboru Ruské federace,“ uvedla ruská státní agentura TASS.

Němcové se na síti X zastal mimo jiné premiér Petr Fiala. „Vyhrožování senátorce vyšetřováním kvůli neexistujícímu příspěvku na sociálních sítích jen znovu potvrzuje, že lež a zastrašování jsou obvyklé metody propagandy současného ruského režimu,“ napsal.