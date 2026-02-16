Medvědice na Slovensku potrhala muže, padala s ním ze svahu. Syn ji zastřelil

Medvědice na severu Slovenska napadla o víkendu muže, který utrpěl několik tržných ran a skončil v nemocnici. Během střetu 57letý muž a jeho syn zvíře zastřelili. Podle náměstka slovenského ministra životního prostředí Filipa Kuffy to byl v zemi první letošní útok medvěda na člověka.
Dvojice se s loveckým psem pohybovala v lese, kde podle syna zraněného muže medvědice zaútočila na jeho otce. Ten na ni střílel, zvíře ho ale shodilo na zem a oba padali po svahu dolů. Svědek uvedl, že rozzuřená medvědice jeho otce kousala. Proto se snažil otci pomoci a na zvíře opakovaně vystřelil ze své zbraně. Medvědice zůstala na místě nehybně ležet.

Syn pak pomohl zraněnému otci dostat se k vozidlu a odvezl ho do nemocnice. Zhruba 200 metrů od místa útoku byl nalezen jejich těžce poraněný pes, který pak zraněním podlehl. V okolním terénu se nacházel medvědí brloh.

Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy. Úřady pak zahájily nové sčítání medvědí populace. Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry dřívější studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace v zemi čítá 1012 až 1275 zvířat.

