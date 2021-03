Meghanina slova vyvolala v Británii rozruch. Buckinghamský palác vymýšlí protiútok

LONDÝN/PRAHA Nejhorší obavy britské královské rodiny se v noci z neděle na pondělí potvrdily. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, populární Harry a Meghan, si ve svém bilančním rozhovoru podle očekávání nebrali servítky. Konečná podoba je ale ještě o mnoho horší, než sliboval trailer.

Buckinghamský palác, který si na svém mediálním obrazu zakládá jako málokdo jiný, byl Meghan Markleovou obviněn mimo jiné z rasismu, šíření lží a přehlížení jejích sebevražedných sklonů.



„V těch měsících, kdy jsem byla těhotná… jsme neustále vedli rozhovory na téma, že nedostane ochranku, nedostane titul, a taky se objevily obavy a rozhovory o tom, jak tmavou pleť může mít, až se narodí,“ uvedla vévodkyně pro televizi CBS na téma svého syna Archieho, který se narodil v květnu 2019. Odmítla však zveřejnit, kdo měl údajné rasové komentáře pronést. Zároveň je třeba připomenout, že na titul princ neměl její syn nikdy nárok, poněvadž nebyl potomkem, ani vnoučetem monarchy, ani nepocházel z přímé linie nástupníků trůnu.

Byli ochotní lhát

Meghan si rovněž postěžovala na nedostatek podpory, když se svěřila se svými psychickými problémy. „Obrátila jsem se na představitele (královské) instituce a řekla jsem jim, že potřebuju jít někam, kde mi pomohou,“ uvedla, „a bylo mi řečeno, že nemůžu, protože by to pro instituci nebylo dobré.“ Vévodkyně tehdy údajně měla pomýšlet dokonce na sebevraždu. Co ji však zranilo ze všeho nejvíc, byla údajná dezinformační kampaň, kterou proti ní Buckinghamský palác měl vést. „Až když jsme se (s Harrym) vzali a všechno se začalo zhoršovat, jsem pochopila, že mě nejen nechrání, ale že jsou ochotní lhát, aby chránili jiné členy rodiny. Ale nebyli ochotní říct pravdu, aby chránili mě a mého manžela,“ uvedla Meghan.

Vévodkyně však zároveň zdůraznila, že se primárně jednalo o zaměstnance Buckinghamského paláce a další členy takzvané Firmy, jak se královské instituci v Británii přezdívá. O samotné královně Alžbětě II., která se k ní měla „vždycky chovat úžasně“, se vyjádřila pozitivně.

Přetrvávající kontakty mezi Sussexovými a „dědečkem s babičkou“, neboli královnou a vévodou z Edinburghu, ostatně vyplynuly i z Harryho rozhovoru s komikem Jamesem Cordenem, který měl před týdnem premiéru na CBS. Oproti tomu se svým otcem princem Charlesem, knížetem z Walesu a nástupníkem britského trůnu, Harry v kontaktu není. Budoucí král mu údajně přestal zvedat telefon.

Co se vlastně stalo?

Meghan i Harry během rozhovoru odmítli jmenovat konkrétní členy královské rodiny, kteří jim měli učinit příkoří. Všechno ale ukazuje na vévodu a vévodkyni z Cambridge, neboli prince Williama a Kate Middletonovou. Vztahy s konkurenčním párem byly výbušné již od začátku Harryho a Meghanina vztahu. Sussexovi byli od počátku odsouzeni hrát v královské rodině „druhé housle“, s čímž se podle všeho odmítali smířit. Nejvíc to mělo údajně drhnout mezi vévodkyněmi Meghan a Kate. Meghan v rozhovoru s Oprah Winfreyovou výslovně popřela, že by se kvůli ní kdy Kate rozbrečela – což se kdysi proslýchalo –, bylo to prý přesně naopak. Dodala však, že jí už odpustila.

Britský protiútok

Zatímco americká média nekriticky převzala Meghanin narativ, v Británii se strhl povyk. Pravicová média, která jsou tradičně promonarchistická a Meghan beztak nikdy neměla v lásce, se předháněla o to, kdo celou historii uvede na pravou míru. Například konzervativní deník The Daily Telegraph přinesl zprávu o tom, že vévodkyně z Cambridge Kate přivítala Meghan s otevřenou náručí, zvala ji na společenské večírky a na tenis, a rozhodně proti ní nechovala žádnou zášť, jak se naznačovalo v Meghanině rozhovoru. Dokonce i středový deník The Times přišel s menším protiútokem, když minulý týden zveřejnil informace o obvinění Meghan Markleové z šikany. Incident, který nahlásili bývalí zaměstnanci vévodkyně, měl spadat do října 2018.

Zdá se, že Buckinghamský palác byl silou výpadu Sussexových poněkud zaskočen. Že však i jeho protiútok ještě přijde, o tom nemusí být pochyb. Královská rodina ve své současné podobě funguje do značné míry coby promyšlená PR operace, v níž má každý svou pevně stanovenou úlohu. Takto obrovskou ránu pro vlastní prestiž a ohrožení vlastního společenského postavení si Firma jistě nenechá líbit.