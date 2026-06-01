Měl čas do půlnoci. Prezident se vzepřel Magyarovu ultimátu, odmítl odstoupit

Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.
Magyar v neděli odpoledne připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů.
V pondělí ráno po setkání se Sulyokem uvedl, že mu řekl, že pokud neodstoupí, vládní strana Tisza zahájí právní kroky nezbytné k výměně hlavy státu.
Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.