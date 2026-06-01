Měl čas do půlnoci. Prezident se vzepřel Magyarovu ultimátu, odmítl odstoupit

  10:18aktualizováno  10:18
Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do půlnoci z neděle na pondělí, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle. Po pondělní schůzce mu pohrozil právními kroky vedoucími k výměně hlavy státu.
Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem (12. května 2026) | foto: ČTK

Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.

Magyar v neděli odpoledne připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů.

V pondělí ráno po setkání se Sulyokem uvedl, že mu řekl, že pokud neodstoupí, vládní strana Tisza zahájí právní kroky nezbytné k výměně hlavy státu.

Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.

