Naděje pro hladovějící. Melania Trumpová vyjednala příměří pro ukrajinské Olešky

Podle Bílého domu se na dočasném zastavení vojenských operací už obě strany dohodly. Příměří se vztahuje pouze na město Olešky, které leží na levém břehu Dněpru v Chersonské oblasti. Evakuace se uskuteční po vymezené trase a obyvatelé si budou moci zvolit, zda chtějí odejít na území kontrolované Ruskem, nebo Ukrajinou, tvrdí Bílý dům.
Podle něj Trumpová a její zástupce jednali přímo s ruským a ukrajinským vedením. Strany se dohodly také na zapojení civilních představitelů, kteří mají navštívit obyvatele v jejich domovech a zjistit, jakou pomoc potřebují.
Proces má doprovázet americká mediální organizace, která bude dokumentovat postup ruských a ukrajinských týmů.
Situace ve městě se podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel v posledních měsících výrazně zhoršila. Obyvatelé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody, zatímco zaminované silnice a útoky dronů a dělostřelectva komplikují odchod z města.
Podle ukrajinských úřadů tam zůstává přibližně 2000 civilistů. Rusko připustilo problémy se zásobováním, odpovědnost za ně ale přisuzuje Kyjevu.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec ve čtvrtek označil situaci v okupovaných Oleškách za humanitární katastrofu a vyjádřil naději, že se podaří dosáhnout evakuace civilistů, jejichž životy jsou v ohrožení.
„Lidé podle našich informací tak trpí nedostatkem potravin a léků, že skutečně umírají,“ řekl portálu RBK-Ukrajina.
Humanitární situaci v Oleškách se v posledních týdnech snažili řešit také papež Lev XIV. a představitelé Evropské unie. Papež telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vyzval je ke spolupráci při zajištění dodávek potravin a zdravotnické pomoci a bezpečné evakuace civilistů.
Eurokomisařka Hadja Lahbibová na začátku října vyzvala Rusko, které město okupuje, aby dostálo svým závazkům a zajistilo ochranu civilistů a přístup humanitární pomoci. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha mezitím apeloval na mezinárodní společenství, aby na Moskvu vyvinulo tlak.
Trumpová uvedla, že se o situaci v Oleškách dozvěděla při soukromém rozhovoru na své akci Fostering the Future Together v New Yorku během letošního zasedání Valného shromáždění OSN. Při vyjednávání podle ní obě strany využily komunikační kanál, který vznikl při předchozích šesti případech, kdy došlo ke sjednocení rodin a návratu celkem 34 dětí.