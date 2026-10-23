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Naděje pro hladovějící. Melania Trumpová vyjednala příměří pro ukrajinské Olešky

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  16:00aktualizováno  16:15
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Americká první dáma Melania Trumpová přihlíží podpisu výkonného nařízení o...

Americká první dáma Melania Trumpová přihlíží podpisu výkonného nařízení o zdraví žen prezidentem Donaldem Trumpem v Růžové zahradě Bílého domu ve Washingtonu. (19. října 2026) | foto: Umit BektasReuters

Snímek z dronového videa zachycuje zničené budovy v Oleškách v Ruskem okupované...
Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem...
Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová pózují v Bílém domě. (27....
Americký prezident Donald Trump.
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Manželka amerického prezidenta Melania Trumpová zprostředkovala podle vyjádření Bílého domu dohodu o dočasném příměří mezi Ruskem a Ukrajinou u města Olešky. Příměří podle amerických úřadů začne 29. října a umožní dopravu humanitární pomoci do města a také evakuaci civilistů. Zástupci obou bojujících stran se zatím k informaci o příměří nevyjádřili.

Podle Bílého domu se na dočasném zastavení vojenských operací už obě strany dohodly. Příměří se vztahuje pouze na město Olešky, které leží na levém břehu Dněpru v Chersonské oblasti. Evakuace se uskuteční po vymezené trase a obyvatelé si budou moci zvolit, zda chtějí odejít na území kontrolované Ruskem, nebo Ukrajinou, tvrdí Bílý dům.

Podle něj Trumpová a její zástupce jednali přímo s ruským a ukrajinským vedením. Strany se dohodly také na zapojení civilních představitelů, kteří mají navštívit obyvatele v jejich domovech a zjistit, jakou pomoc potřebují.

Proces má doprovázet americká mediální organizace, která bude dokumentovat postup ruských a ukrajinských týmů.

Měla by se Melania Trumpová zapojit do řešení války na Ukrajině místo manžela?

Situace ve městě se podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel v posledních měsících výrazně zhoršila. Obyvatelé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody, zatímco zaminované silnice a útoky dronů a dělostřelectva komplikují odchod z města.

Podle ukrajinských úřadů tam zůstává přibližně 2000 civilistů. Rusko připustilo problémy se zásobováním, odpovědnost za ně ale přisuzuje Kyjevu.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec ve čtvrtek označil situaci v okupovaných Oleškách za humanitární katastrofu a vyjádřil naději, že se podaří dosáhnout evakuace civilistů, jejichž životy jsou v ohrožení.

„Lidé podle našich informací tak trpí nedostatkem potravin a léků, že skutečně umírají,“ řekl portálu RBK-Ukrajina.

Humanitární situaci v Oleškách se v posledních týdnech snažili řešit také papež Lev XIV. a představitelé Evropské unie. Papež telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vyzval je ke spolupráci při zajištění dodávek potravin a zdravotnické pomoci a bezpečné evakuace civilistů.

Eurokomisařka Hadja Lahbibová na začátku října vyzvala Rusko, které město okupuje, aby dostálo svým závazkům a zajistilo ochranu civilistů a přístup humanitární pomoci. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha mezitím apeloval na mezinárodní společenství, aby na Moskvu vyvinulo tlak.

Trumpová uvedla, že se o situaci v Oleškách dozvěděla při soukromém rozhovoru na své akci Fostering the Future Together v New Yorku během letošního zasedání Valného shromáždění OSN. Při vyjednávání podle ní obě strany využily komunikační kanál, který vznikl při předchozích šesti případech, kdy došlo ke sjednocení rodin a návratu celkem 34 dětí.

Olešky

Olešky

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