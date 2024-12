V Melbourne dva muži zaútočili na židy. Do zaplněné synagogy hodili zápalné lahve

Hasiči k požáru synagogy na jihovýchodě Melbourne dorazili v pátek kolem čtvrté hodiny místního času. Podle svědků bylo v té době v synagoze několik věřících, kteří se účastnili ranních modliteb. Několik lidí uvedlo, že vidělo maskované muže hodit do komplexu zápalné lahve nebo vylít hořlaviny. Jeden člověk byl zraněn a budova synagogy byla značně poškozena.

„Škody na budově jsou poměrně velké, nicméně posádky pracovaly skvěle na tom, aby požár zkrotily a nedošlo k dalším škodám na přístavbě ani na dalších sousedních budovách,“ uvedl melbournský hasičský sbor.

Policie uvedla, že má podezření na úmyslné založení požáru, avšak okolnosti stále vyšetřuje. „Svědek, který se účastnil ranních modliteb, vstoupil do synagogy a viděl dvě dva lidi v maskách. Zdálo se, že v prostorách synagogy rozšiřují nějaký druh hořlaviny,“ uvedl detektiv Chris Murray. „Domníváme se, že to bylo úmyslné. Domníváme se, že to bylo cílené. Co nevíme, je proč, a to zjistíme,“ dodal.

Podle premiéra Albanese bylo cílem útoku „vyvolat strach“. „ Toto násilí, zastrašování a ničení na místě modliteb je nehoráznost,“ uvedl s tím, že má „nulovou toleranci pro antisemitismus“ a že pachatelé budou dopadeni a postaveni před soud.

Do hašení požáru bylo zapojeno asi 60 hasičů a plameny se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba do půl hodiny.