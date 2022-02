‚Měli by ji vyhodit.‘ Goldbergová za svou hlášku o holokaustu možná přijde o místo

Co kdo zaseje, to taky sklidí. Amerika se nachází v tavicím kotli kulturních válek a nejnovější kauza je důkazem toho, že útoky přichází zleva i zprava.

Všechno začalo minulý týden, kdy školní rada v americkém státě Tennessee stáhla z učebních osnov oceňovanou komiksovou knihu Maus autora Arta Spiegelmana, který skrze příběh svých rodičů přibližuje historii holokaustu. Vedení školy se mimo jiné nelíbilo, že se v knize objevuje obrázek nahé ženy a je v ní zobrazeno násilí.

Zákaz knihy rozvířil vody a do debaty se tradičně zapojil i oblíbený diskusní pořad Whoopi Goldbergové The View.

Místo toho, aby se centrem debaty stal komiks kritizovaný z „liberálních“ pozic, po skončení pořadu už nikdo neřešil Spiegelmanova Mause, nýbrž samotnou Goldbergovou. Ta totiž uprostřed pořadu použila zajímavý argument – holokaust nebyl o rase, poněvadž se jednalo o konflikt mezi dvěma skupinami bílých lidí. To bylo trochu moc i na americkou levici.

Do Goldbergové, považované za nejumírněnější moderátorku The View, se pustily její kolegyně v přímém přenosu. A ještě, než vyšla ze studia, to začala na sociálních sítích schytávat i zprava a od amerických institucí, jež se útlakem Židů dlouhodobě zabývají. „Rasismus byl centrálním bodem nacistické ideologie. Židé nebyli definováni svým náboženstvím, ale rasou,“ tweetovalo například Muzeum holokaustu Spojených států.

Goldbergová byla následně dotlačena k tomu, aby se v přímém přenosu ponižujícím způsobem omluvila, za to, že si dovolila nesprávně přemýšlet o rase. „Cítím se napravena,“ řekla Goldbergová ve svém vyznání.

Ani to ale nestačilo. Lynčující sociální sítě žádaly víc, což nakonec zamávalo i s managementem ABC. Goldbergová byla na dva týdny suspendována ze svého pořadu. Zatím není jasné, zda to bude poslední krok. Nejaktivnější části pravice totiž poukazují na to, že tu stále funguje dvojí standard – když se totiž společnosti Disney, jež vlastní i ABC, znelíbila například hvězda Star Wars Gina Caranová pro své osobní statusy na sociálních sítích, byla „zrušena“ nadobro.

„V mentálně zdravém světě by Whoopi suspendována nebyla,“ napsal na Twitter úspěšný pravicový podcaster (a ortodoxní Žid) Ben Shapiro. „Jenže standardem levice je, že když řekneš nesprávnou věc, máš ztratit místo. Takže by ji měli vyhodit.“

Za „iracionální a neliberální“ pak suspendování Goldbergové označil konzervativní časopis National Review.