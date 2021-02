Měli jsme obavy z chaosu i odmítání testů, nic z toho se nenaplnilo, říká Rakušanka o návratu školáků

Obavy, že řada rodičů by mohla odmítat povinné testy pro své děti, které znovu nastoupily do škol, se nenaplnily, říká Sibylle Hamannová, členka školského výboru rakouské Národní rady.

Lidovky.cz: Dá se po dvou týdnech, co se v Rakousku opět otevřely školy, přijít s nějakým prvním hodnocením? Třeba jak probíhalo samotestování dětí?

Všichni z toho byli nejdřív hodně nervózní, protože na celou přípravu bylo strašně málo času. V Rakousku byly pololetní prázdniny, antigenní rychlotesty musely být dodány z Číny. Pak se letadlo, které je mělo dovézt, opozdilo. Testy se dostaly do škol až na poslední chvíli, a proto mnozí očekávali, že po otevření nastane chaos. Počítali jsme s tím, že řada dětí a rodičů bude odmítat nechat se před vstupem do školy testovat, ale v podstatě nic z toho se nenaplnilo. Souhlas s testováním odmítalo dát méně než jedno procento rodičů. Rodiče se ho také mohli během prvního dne zúčastnit a asi sedm procent z nich toho využilo. Ve středu, když se testovalo podruhé, už u toho chtěla být pouze dvě procenta rodičů. Předpokládám, že tento týden jich bude ještě méně. Takže se zdá, že tu je nějaká základní důvěra mezi rodiči a školami, což je klíčové. Byly obavy, jestli to děti budou s tyčinkami v nose umět, ale nakonec to bylo všechno podstatně snazší, než jsme si mysleli.

Sibylle Hamannová

Lidovky.cz: Máte údaje, jak moc jsou antigenní testy používané ve školách chybové?

Mezi žáky jsme měli překvapivě málo pozitivních výsledků na covid-19, jen asi 0,05 procenta. To je podstatně méně, než co by velela statistika. Hlavní problém těchto rychlotestů je, že nejsou příliš citlivé. Jinými slovy, člověk potřebuje mít hodně vysokou virovou zátěž, aby test ukázal pozitivní výsledek. To je na straně jedné nevýhoda, že antigenní testy nejsou tak přesné jako testy PCR. Na druhé straně, vysoká virová zátěž také znamená vysoké riziko nákazy. Takže antigenní testy umožní najít děti, které jsou obzvlášť nakažlivé, což je dobré. Tím ale, že testujeme u menších dětí dvakrát týdně, v pondělí a ve středu, máme šanci podchytit děti, které v pondělí ještě nebyly infekční, ale o dva dny později se u nich už může nákaza projevit, když je nemoc v pokročilejším stádiu. Rychlotesty nejsou bezchybné, ale pomohou odhalit vysoce nakažlivé jedince.

Lidovky.cz: Probíhalo předtím ještě nějaké „zkušební“ testování?

Před pololetními prázdninami jsme začali s namátkovými testy mezi dětmi, které nemohly být doma, protože jejich rodiče pracovali. O ně se přes den starala jejich škola. Jednalo se o dobrovolné testy, které měly být provedeny doma. Přibližně třetina rodičů a dětí s námi nespolupracovala. Počítali jsme s tím, že podobně vysoké procento se objeví i po obnovení školní docházky. Z toho vyplynul důležitý poznatek: Spoléhat se na dobrovolnost nestačí. Není možné, aby ve třídách byla třetina dětí, které neabsolvovaly koronavirový test. Proto bylo jedinou cestou, jak umožnit výuku ve třídách, povinné testování.

Lidovky.cz: Jak se řešily situace, kdy děti viděly, že někdo z jejich spolužáků vyšel z testu pozitivně? Nebyly obavy, že tyto děti by mohly být v rámci kolektivu „popotahovány“?

S žádnými takovými zprávami jsem se dosud nesetkala. Ale je to podobné, jako když se už dříve ve školách u někoho objevila nákaza. I tak musela být okamžitě povolána hygiena, být vyhlášena karanténa, přijata nejrůznější opatření, takže z tohoto hlediska nic nového. Pro každé dítě je něco takového nepříjemné. Ale na straně druhé je i na učitelích a pedagogických pracovnících, aby byli na podobné situace připraveni a věděli, jak si počínat, aby to nikoho neranilo.



Lidovky.cz: Jak dlouhá doba uběhla od chvíle, kdy padlo rozhodnutí obstarat rychlotesty až do okamžiku, kdy byly dodány?

My jsme se pro testování ve školách rozhodli už někdy v lednu, kdy ještě nebyla po rychlotestech taková poptávka. Naše sada ještě byla objednána přímo v Číně. Mezitím se objevila řada dalších výrobců. Navíc už existují i takové, které mají širší použití. Jejich nabídka se prakticky rozšiřuje každý týden. Hlavním problémem dosud bylo, že rychlotesty nebyly certifikovány pro použití doma, v návodech bylo uvedeno, že test musí provést vyškolený personál. To jsme museli změnit zákonem. Vývoj jde neuvěřitelně kupředu a je třeba říct, že i přesnost testů se stále zvyšuje.

Lidovky.cz: Měli ředitelé škol před obnovením výuky nějaké instrukce ze strany úřadů či ministerstva, jak postupovat při organizaci testování?

Na to bohužel bylo hodně málo času a vedlo to k řadě problémů. Školy to musely zorganizovat během několika málo dní. Kdyby měly o trochu víc času, asi by se to obešlo bez emocí. Ale u nás se vždycky dělá všechno na poslední chvíli. Když pak začala škola, tak se ale testovací režim rychle ustálil, nezaznamenala jsem nikde stížnosti na problémy nebo že by něco nefungovalo.

Lidovky.cz: Jak je to s učiteli v Rakousku? Mají povinnost nechat se testovat?

Ano, ale je to tím, že učitelé spadají do profesí, které se musí pravidelně testovat, a to sice přesnějším testem PCR. Někde ale dělají namísto toho i kloktací testy, to se liší region od regionu. Další možností je, že se učitelé nechají testovat na stanovištích, kam mohou přijet v autech. Pro učitele platí povinnost nechat se testovat jednou týdně. Protože jsou ale děti testovány dvakrát týdně, je i pedagogům doporučováno, aby ještě absolvovali druhý test spolu s dětmi.

Lidovky.cz: Dají se vyčíslit náklady, kolik testování celkově stálo?

Platilo to kompletně ministerstvo školství, které zaplatilo za každý test 2,70 eur. V první várce jsme objednali pět milionů testů, několik dalších milionů bylo doobjednáno. To by mělo, doufám, pro více než milion rakouských školáků stačit.