Stažení zahraničních sil z Blízkého východu je podle něj strategický cíl Íránu, přičemž bezpečnost v oblasti mají zajišťovat regionální státy.
„Memorandum o porozumění není výsledkem nátlaku či vynucování, ale spíše výsledkem odporu a odhodlání statečného íránského lidu,“ řekl Ghálíbáf. Text memoranda uvádí, že USA v regionu nenasadí další ozbrojené síly, o jejich stažení se ale nezmiňuje.
„Budoucnost regionu vidíme nikoli v konfrontaci, ale ve spolupráci,“ uvedl Ghálíbáf. Teherán letos v reakci na americko-izraelské útoky několik týdnů prováděl vzdušné údery na arabské státy v oblasti, v nichž mají Spojené státy vojenské základny.
Ghálíbáf tento víkend ve švýcarském Bürgenstocku vedl íránskou delegaci, která jednala s americkou delegací vedenou viceprezidentem J. D. Vancem. Cílem rozhovorů je dosažení dohody, která trvale ukončí konflikt zažehnutý 28. února americko-izraelskými údery na Írán. Toto první kolo rozhovorů se konalo na základě 14bodového memoranda podepsaného minulý týden.
|
18. června 2026