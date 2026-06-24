Memorandum o porozumění je porážkou USA, prohlásil íránský vyjednavač

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  14:18
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Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
Americký viceprezident J. D. Vance si podává ruku s pákistánským premiérem...
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Memorandum o porozumění, které minulý týden podepsaly Spojené státy a Írán, je vyhlášením americké porážky. Na tiskové konferenci v Ázerbájdžánu to ve středu řekl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

Stažení zahraničních sil z Blízkého východu je podle něj strategický cíl Íránu, přičemž bezpečnost v oblasti mají zajišťovat regionální státy.

„Memorandum o porozumění není výsledkem nátlaku či vynucování, ale spíše výsledkem odporu a odhodlání statečného íránského lidu,“ řekl Ghálíbáf. Text memoranda uvádí, že USA v regionu nenasadí další ozbrojené síly, o jejich stažení se ale nezmiňuje.

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)
Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu na Blízkém Východě v Bürgenstocku u Lucernu ve Švýcarsku. (21. června 2026)
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026)
Americký viceprezident J. D. Vance si podává ruku s pákistánským premiérem Muhammadem Šehbázem Šarífem během jednání v resortu Bürgenstock u Lucernského jezera ve Švýcarsku. (21. června 2026)
41 fotografií

„Budoucnost regionu vidíme nikoli v konfrontaci, ale ve spolupráci,“ uvedl Ghálíbáf. Teherán letos v reakci na americko-izraelské útoky několik týdnů prováděl vzdušné údery na arabské státy v oblasti, v nichž mají Spojené státy vojenské základny.

Ghálíbáf tento víkend ve švýcarském Bürgenstocku vedl íránskou delegaci, která jednala s americkou delegací vedenou viceprezidentem J. D. Vancem. Cílem rozhovorů je dosažení dohody, která trvale ukončí konflikt zažehnutý 28. února americko-izraelskými údery na Írán. Toto první kolo rozhovorů se konalo na základě 14bodového memoranda podepsaného minulý týden.

18. června 2026
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