Méně soli a cukru. Francouzští poslanci chtějí striktně regulovat potraviny

PAŘÍŽ/PRAHA „V roce 2030 bude ve Francii žít nejméně 30 milionů lidí obézních nebo s nadváhou. To je pro veřejné zdraví problém,“ prohlásila ve středu v parlamentu poslankyně vládního hnutí Republika vpřed! Michele Crouzetová.

Jako zpravodajka parlamentní komise spolu s kolegy šest měsíců připravovala návrhy, které by měly zdraví Francouzů vylepšit.



Komise vzniklá na popud levicové strany Nepoddajná Francie ve své zprávě doporučuje především zásah proti nezdravým potravinám, které obsahují příliš soli, cukru a tuků.

Na souvislost se špatným stravováním a nadváhou, obezitou a chronickými nemocemi upozorňují zdravotnické úřady už léta, často ale marně. Proto je prý třeba „znovu získat moc nad našimi talíři“, tvrdí poslanec Nepoddajné Francie Loic Prud’homme.

Poslanci doporučují, aby se podíl soli nebo cukru ve výrobcích povinně stanovil zákonem místo dnešních doporučení. Podle Světové zdravotnické organizace by například soli neměl člověk sníst více než pět gramů denně, průměrný Francouz jí zkonzumuje ale 10 až 12 gramů, z toho 30 procent jen v pečivu. Komise proto doporučuje, aby výrobci směli použít pouze 18 gramů soli na kilogram mouky. „Doporučení se nyní nerespektují,“ argumentuje Prud’homme.

Poslanci se také domnívají, že klíčové je dobře informovat zákazníky. Navrhují zavést povinný systém značení Nutri-Score, jenž by takzvané upravené potraviny rozděloval do pěti kategorií vyznačených barvami a písmeny podle jejich nutriční kvality. Nyní je tento systém značení pouze doporučený.

Ve výše zmíněných upravených potravinách výrobci používají množství aditiv, a to těch přírodních i synteticky vyrobených. Francouzské úřady jich nyní povolují 338 druhů, podle poslanců by ale jejich počet měl do roku 2025 klesnout na 48, z nichž pouhé čtyři by byly chemicky vyrobené. Ty, které by zůstaly, se nyní používají převážně v bio výrobcích.

Další součástí boje za zdravou výživu je podle deníku Le Figaro i vzdělávání o výživě na základních školách, které by měly vytvářet obědová menu ve spolupráci s žáky i jejich rodiči. Poslanci naléhají také na zlepšení nutriční hodnoty jídel v nemocnicích a domovech pro seniory.

Dekonzumní společnost

Navzdory obavám francouzských poslanců o zdraví populace se konzumace potravin v zemi nevyvíjí špatným směrem. Podle poslední studie agentury IRI (Information Resources Incorporated) citovaného deníkem Les Echos se země galského kohouta stává dekonzumní společností. Jednoduše řečeno, lidé si do svých nákupních košíků nakládají čím dál méně věcí, vybrané výrobky jsou ale dražší a kvalitnější.

Poprvé od krize v roce 2008 například poklesl prodej pracích prostředků a hygienických potřeb, lidé si kupují také méně sušenek, bonbonů nebo uzenin. Není to ale kvůli ceně, protože inflace ve Francii je minimální. Zákazníci spíše odmítají kupovat věci, o nichž si myslí, že by mohly škodit zdraví. Stále více průmyslových výrobků proto zdůrazňuje, že jsou bez přidaných aditiv, soli, cukru a podobně.