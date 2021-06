Merkelová se ve Washingtonu sejde s Bidenem. Bílý dům navštíví v půlce července

Berlín/Washington Dosluhující německá kancléřka Angela Merkelová navštíví 15. července Washington, kde se sejde s prezidentem Spojených států Joeem Bidenem. O schůzce informoval Bílý dům, kancléřčinu cestu do USA následně potvrdil i německý vládní mluvčí.

„Mohu potvrdit, že spolková kancléřka uskuteční 15. července na pozvání amerického prezidenta Bidena pracovní návštěvu Washingtonu. Podrobnosti programu budou oznámeny později,“ uvedl německý vládní mluvčí.



Bílý dům sdělil, že cesta Merkelové do Washingtonu posílí již tak úzké bilaterální vztahy mezi USA a Německem. Očekává se, že tématy jednání budou pandemie nemoci covid-19, boj proti klimatickým změnám a otázky mezinárodní bezpečnosti.

Pro Merkelovou to bude první cesta do Washingtonu od lednového nástupu Bidena do Bílého domu. S novým americkým prezidentem, kterého Merkelová do Berlína rovněž pozvala, kancléřka pravidelně telefonicky jedná.

Biden zatím po převzetí prezidentského úřadu hostil lídry Japonska a Jižní Koreje. Před několika dny pozval na návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který zřejmě do Bílého domu zavítá později v létě.

Zpráva o návštěvě kancléřky přišla těsně před začátkem summitu skupiny G7, na kterém se Biden a Merkelová v Anglii setkávají s lídry sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí a nejvyššími představiteli Evropské unie. Na část sobotního jednání jsou přizváni i vrcholní představitelé Austrálie, Japonska a Jižní Koreje.