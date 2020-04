Merkelová vidí důvod k opatrnému optimismu. ‚Jsou potřeba koncentrace, disciplína a starost o ostatní‘

Berlín Nejnovější koronavirový vývoj v Německu dává podle kancléřky Angely Merkelové důvod k opatrnému optimismu. Není nutné zpřísňovat opatření v boji proti nákaze, s pandemií ale bude spolková republika žít ještě dlouho. Šéfka německé vlády to ve čtvrtek řekla na tiskové konferenci v Berlíně.

Pozitivní vývoj vidí Merkelová třeba v tom, že už trvá výrazně déle, než se zdvojnásobí počet registrovaných infekcí. Navíc podle ní teď počet nakažených dokonce klesá. Institut Roberta Kocha (RKI) dosud zaznamenal 108 202 infekcí, kolem 50 000 nakažených se už ale vyléčilo.

„Často jsem měla starost, jestli nebudeme muset zpřísňovat opatření, jestli to u nás nebude jako v některých sousedních zemích,“ poznamenala kancléřka, podle níž to ale není nutné. Zároveň však není možné teď polevit v dodržování přijatých opatření, protože „bychom mohli velmi rychle zničit to, čeho jsme dosáhli“. Koncentrace, disciplína a starost o ostatní - vyjádřená v této době dostatečným odstupem - jsou podle ní potřeba i o Velikonocích.

„S touto pandemií budeme muset žít dlouhou dobu, proto musíme postupovat velmi opatrně a po malých krocích,“ uvedla k možnému uvolňování opatření, která platí v celém Německu. O tom, zda je některá z nich možné zrušit, se bude s premiéry spolkových zemí radit po Velikonocích. Důležitou pro toto rozhodnutí podle ní bude i studie akademie věd Leopoldina, která má být zveřejněna začátkem příštího týdne.

Přesný recept na to, jak postupovat, Merkelová nemá. Je ale proti tomu, aby se uvolnila opatření jen pro mladší, zatímco starší lidé by museli nadále žít bez kontaktů. „To nejde dohromady s humanitou a naší představou o společnosti,“ míní kancléřka.