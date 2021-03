Merkelová vyzvala spolkové země ke zpřísnění koronavirových opatření, navrhuje také lokální zákazy vycházení

Berlín Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli vyzvala spolkové země, aby zpřísnily koronavirová opatření a upustily od záměru restrikce uvolňovat. Ve snaze dostat třetí vlnu nákazy pod kontrolu navrhla zavádět také lokální zákazy vycházení, uvedly agentury DPA a Reuters. V Německu v minulých týdnech začalo v důsledku rozšíření nakažlivější varianty koronaviru rychle přibývat infikovaných.

Merkelová ve veřejnoprávní televizi ARD uvedla, že spolkové země by měly v nejhůře postižených regionech zatáhnout za takzvanou nouzovou brzdu, která automaticky zastaví plánované rozvolňování. Vyslovila se také pro dodatečná opatření včetně zákazu vycházení a dalšího omezení společenských kontaktů.



Veškeré spolkovými zeměmi chystané rozvolňování kancléřka jednoznačně odmítla. Řekla také, že nemíní přihlížet, až bude takzvaná sedmidenní incidence vyšší než 100 infikovaných na 100 000 obyvatel. Při překročení této hranice tři dny po sobě se má v daném regionu aktivovat nouzová brzda.

„Máme nouzovou brzdu (...), ale bohužel ne všude je dodržována,“ uvedla v talk-show moderátorky Anne Willové. Na důrazném uplatňování tohoto krizového opatření se Merkelová v pondělí dohodla se zemskými premiéry.

„Nyní musíme přijmout náležitá opatření s velkou vážností. A některé federální státy to dělají, jiné zatím ne.“ Pokud se tak nestane „ve velmi blízké budoucnosti“, kancléřka by podle svých slov přemýšlela o tom, jak by mohly být restrikce přijaty celostátně.

Jmenovitě zmínila Sársko, které se chystá po Velikonocích ve velkém rušit koronavirové restrikce, ačkoliv tam podle kancléřky epidemická situace není stabilní. „Proto teď není čas o něčem takovém uvažovat.“



Rozhodnutí přijaté na celostátní úrovni ze začátku března o postupném rozvolnění koronavirových opatření byl podle kancléřky kompromisní krok. „Kompromis s dobrou vírou, že nouzová brzda bude skutečně uplatňována. Pokud tak (spolkové země) nyní neučiní, jedná se takřka o porušení rozhodnutí, která jsme učinili,“ řekla.