Merkelovou politika i na sklonku kariéry kancléřky stále baví, v úřadu strávila šestnáct let

Berlín I v době koronavirové Angelu Merkelovou stále baví plnit své povinnosti kancléřky. Rozhodnutí, zda do úřadu kandidovat i potřetí v roce 2017, nebylo lehké, ale nelituje ho. Prohlásila to podle agentury DPA konzervativní politička, která se v zářijových parlamentních volbách o post šéfky vlády po 16 letech v úřadu už ucházet nebude.

Politika podle Merkelové spočívá v tom, že člověk ráno přijde do kanceláře a netuší, jaký bude večer. Například v roce 2015 si prý nedokázala představit, co všechno se odehraje, pokud jde o migraci, a v roce 2007 si zase nedovedla představit, že „vklouzáváme do šílené finanční krize“. „A nyní je tu zase tato pandemie,“ poznamenala kancléřka.



Politika znamená, že to, co přináší, je třeba co nejlépe využít pro blaho německého lidu, je přesvědčena Merkelová. „To je někdy namáhavé, ale je to zkrátka to, co vás podněcuje k tomu, že musíte reagovat pružně a že se musíte přizpůsobit situaci,“ prohlásila dlouholetá šéfka německé vlády.

Také nedávno si myslela, že šíření koronavirové nákazy se díky opatřením zpomalí, ale pak se v Británii objevila infekčnější mutace koronaviru. „Najednou je situace zcela odlišná,“ podotkla Merkelová. „To je úkol a ten mně činí potěšení,“ řekla. Věří prý, že dosud v plnění úkolu obstála.