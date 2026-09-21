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Nemáme vždy uspokojivé odpovědi, ale pracujeme dál, reagoval Merz na debakl

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  18:54aktualizováno  18:54
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Friedrich Merz (16. září 2026)

Friedrich Merz (16. září 2026) | foto: AP

Mítink AfD ve Schwerinu Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním...
Volební plakát Levice k blížícím se zemským volbám v Berlíně (10. září 2026)
Volební plakát CDU k blížícím se zemským volbám v Berlíně (10. září 2026)
24 fotografií
Německá koaliční vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) bude pokračovat v práci, aby zajistila demokratickou budoucnost Německa. Na tiskové konferenci po dvojici nedělních zemských voleb to v pondělí řekl kancléř Friedrich Merz.
Friedrich Merz (16. září 2026)
Mítink AfD ve Schwerinu Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním Pomořansku (20. srpna 2026)
Volební plakát Levice k blížícím se zemským volbám v Berlíně (10. září 2026)
24 fotografií

Výsledek své Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku označil za těžkou ránu a hluboký předěl, výsledek v Berlíně zůstal podle něj za očekáváním. Merz dodal, že v hlavním městě přes čtyřicet procent lidí volilo destruktivní síly.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku získala Merzova CDU jen 4,9 procenta hlasů a do zemského sněmu se neprobojovala. Je to poprvé od vzniku spolkové republiky v roce 1949, kdy CDU v některých zemských volbách nepřekonala pětiprocentní hranici.

Volby vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD) s 38,2 procenta hlasů. Podle Merze je to hluboký předěl, dramatický výsledek a těžká rána. Přiznal, že jeho strana na řadu dnešních otázek nemá „uspokojivé odpovědi“ a že je třeba to změnit.

V Berlíně v neděli vyhrála radikálně levicová strana Levice s 25,7 procenta hlasů. CDU, která měla od roku 2023 funkci primátora, skončila druhá s 18,8 procenta.

Podle Merze je to vzhledem k okolnostem „úctyhodný výsledek“, zůstal ale za očekáváním. Řekl, že v Berlíně více než čtyřicet procent voličů dalo hlas „destruktivním silám“, které „zpochybňují parlamentní systém“ a nabízejí „radikální a jednoduchá řešení“.

Přes čtyřicet procent dohromady získaly strana Levice a strana Alternativa pro Německo (AfD), které CDU dlouhodobě považuje za ideologické rivaly napravo a nalevo. „Extremisté vyvolávají dojem, že existují jednoduchá řešení,“ řekl také Merz. Dodal, že každý, kdo někdy vládl, ví, že to není pravda.

Levice volby v Berlíně vyhrála především se slibem zlepšení dostupnosti bydlení. Dosáhnout toho chce mimo jiné vyvlastněním nájemních bytů velkých koncernů.

Merz se proti tomu v pondělí postavil a zopakoval, že jeho vláda připraví zákon, který by to zakazoval. Cílem je podle něj uklidnit investory. Lídryně Levice Elif Eralpová, která je právnička, v minulosti vyjádřila pochyby, zda by byl takový zákon v souladu s ústavou.

V kampani podle Merze roli hrála celoněmecká politika i jeho osoba. „Volební výsledky a jejich důvody ale sahají daleko za mou osobu. Prožíváme hlubokou změnu systému politických stran v Německu, stejně jako v mnoha dalších zemích světa,“ uvedl.

Ke spekulacím, že by jej mohli spolustraníci kvůli výsledku voleb vytlačit z funkce, Merz řekl, že na zasedání širšího vedení strany nikdo personální otázky ani slovem nezmínil.

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