Výsledek své Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku označil za těžkou ránu a hluboký předěl, výsledek v Berlíně zůstal podle něj za očekáváním. Merz dodal, že v hlavním městě přes čtyřicet procent lidí volilo destruktivní síly.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku získala Merzova CDU jen 4,9 procenta hlasů a do zemského sněmu se neprobojovala. Je to poprvé od vzniku spolkové republiky v roce 1949, kdy CDU v některých zemských volbách nepřekonala pětiprocentní hranici.
Volby vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD) s 38,2 procenta hlasů. Podle Merze je to hluboký předěl, dramatický výsledek a těžká rána. Přiznal, že jeho strana na řadu dnešních otázek nemá „uspokojivé odpovědi“ a že je třeba to změnit.
V Berlíně v neděli vyhrála radikálně levicová strana Levice s 25,7 procenta hlasů. CDU, která měla od roku 2023 funkci primátora, skončila druhá s 18,8 procenta.
Podle Merze je to vzhledem k okolnostem „úctyhodný výsledek“, zůstal ale za očekáváním. Řekl, že v Berlíně více než čtyřicet procent voličů dalo hlas „destruktivním silám“, které „zpochybňují parlamentní systém“ a nabízejí „radikální a jednoduchá řešení“.
Přes čtyřicet procent dohromady získaly strana Levice a strana Alternativa pro Německo (AfD), které CDU dlouhodobě považuje za ideologické rivaly napravo a nalevo. „Extremisté vyvolávají dojem, že existují jednoduchá řešení,“ řekl také Merz. Dodal, že každý, kdo někdy vládl, ví, že to není pravda.
Levice volby v Berlíně vyhrála především se slibem zlepšení dostupnosti bydlení. Dosáhnout toho chce mimo jiné vyvlastněním nájemních bytů velkých koncernů.
Merz se proti tomu v pondělí postavil a zopakoval, že jeho vláda připraví zákon, který by to zakazoval. Cílem je podle něj uklidnit investory. Lídryně Levice Elif Eralpová, která je právnička, v minulosti vyjádřila pochyby, zda by byl takový zákon v souladu s ústavou.
V kampani podle Merze roli hrála celoněmecká politika i jeho osoba. „Volební výsledky a jejich důvody ale sahají daleko za mou osobu. Prožíváme hlubokou změnu systému politických stran v Německu, stejně jako v mnoha dalších zemích světa,“ uvedl.
Ke spekulacím, že by jej mohli spolustraníci kvůli výsledku voleb vytlačit z funkce, Merz řekl, že na zasedání širšího vedení strany nikdo personální otázky ani slovem nezmínil.