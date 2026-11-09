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Německo vyhlíží první prezidentku. Merz navrhl bavorskou političku Aignerovou

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  12:13aktualizováno  12:13
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Předsedkyně bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová (23. října 2026)

Předsedkyně bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová (23. října 2026) | foto: Reuters

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Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí navrhl své straně jako kandidátku na prezidentku bavorskou političku Ilse Aignerovou. S odvoláním na své zdroje z vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) o tom informovala agentura DPA.

Aignerová je členkou bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), tedy sesterské strany CDU. Šéf CSU Markus Söder už dříve kandidaturu Aignerové podpořil. Podle DPA se za bavorskou političku postavilo i vedení sociální demokracie (SPD), která tvoří s CDU a CSU německou vládní koalici.

Současným německým prezidentem je sociální demokrat Frank-Walter Steinmeier, jehož druhý mandát skončí v polovině března. Spolkové shromáždění, které v Německu prezidenta volí, se sejde 30. ledna. Podle německých médií je po pondělku téměř jisté, že Aignerová bude mít dostatečně velkou podporu, aby se stala příští hlavou státu. Byla by první ženou a první členkou bavorské CSU v této nejvyšší ústavní funkci. Spolková republika měla dosud 12 prezidentů, všichni byli muži.

Jednašedesátiletá Aignerová je nyní předsedkyní bavorského zemského sněmu. V minulosti byla také poslankyní německého Spolkového sněmu a v letech 2008 až 2013 byla ministryní zemědělství a ochrany spotřebitelů ve dvou vládách kancléřky Angely Merkelové. Později zastávala ministerské funkce v bavorské zemské vládě. Aignerová je svobodná a bezdětná.

V Německu se prezident nevolí přímo, ale vybírá ho speciální grémium, takzvané Spolkové shromáždění. Jeho členy jsou poslanci Spolkového sněmu a stejný počet zástupců vyslaných 16 spolkovými zeměmi. Poslanců je nyní 630, příští německou hlavu státu tak bude mít právo volit 1260 lidí.

Kromě členů konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie podpořili v minulých dnech Aignerovou také někteří členové opoziční strany Zelených. O hlasy stran Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, a radikálně levicové strany Levice se Aignerová podle dosavadních informací ucházet nechce. AfD už avizovala, že vyšle do boje o prezidentskou funkci vlastního kandidáta. Má jím být muž „ze středu společnosti“.

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