Kontroverzi vyvolal Merzův výrok z minulého týdne. Na dotaz novináře, který se ptal na rostoucí podporu pravicově extremistické strany Alternativa pro Německo (AfD), kancléř odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, které předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly. „Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu,“ dodal.
Kritika se týkala především použití německého slova Stadtbild, které lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé, kteří vypadají jinak než průměrný Němec.
V pondělí Merz odmítl výrok odvolat nebo se za něj omluvit. Na otázku, co přesně svým komentářem myslel, Merz odpověděl, že se má novinář zeptat svých dcer, pokud nějaké má. Dají mu podle něj „pravděpodobně jasnou a zřetelnou odpověď“. Dodal, že všichni, kdo chodí po německých ulicích potvrdí, „že to je problém, a to nejpozději, když se setmí“. Merz sám má dvě dcery a sedm vnoučat.
Výrok o dcerách vyvolal kritiku organizací bojujících za práva žen. „Nejnebezpečnějším místem pro ženy je stále ještě jejich vlastní domov,“ uvedla šéfka organizace Terre des Femmes Christa Stolleová. „Ženská práva platí pro všechny ženy a násilí páchané muži je třeba vnímat, pojmenovávat a potírat, ať už se pachatelé narodili kdekoliv a vypadají jakkoliv,“ uvedla.
Klimatická aktivistka Neubauerová svolala kvůli pondělnímu Merzovu výroku o dcerách na středu demonstraci před sídlo CDU v Berlíně. Konat se má pod heslem „My jsme dcery“, které odkazuje na heslo demonstrací „My jsme lid“ ve východním Německu v roce 1989. Už v neděli se u Braniborské brány konala demonstrace pod heslem „My jsme ráz města“, na kterou přišlo několik stovek lidí.
Na Merzovu obranu po řadě jiných politiků konzervativní unie CDU/CSU vystoupil i ministr vnitra Alexander Dobrindt. „Že nelegální migrace mění to, jak naše města vypadají, odpovídá normálnímu cítění mnoha lidí – a i já to považuji za danou skutečnost,“ uvedl v rozhovoru s bulvárním listem Bild. Spolková vláda se podle něj nyní stará o to, aby se situace změnila. Podle předáka poslanců bavorské CSU ve Spolkovém sněmu Alexandera Hoffmanna vede levice debatu „o tom, co mají lidé ve městě vidět a cítit, místo toho aby se starala o to, co skutečně vidí a cítí“.
Sám Merz se v úterý na tiskové konferenci při návštěvě spolkové země Bádensko-Württembersko odmítl k věci dál vyjadřovat. „Toto téma nehrálo dnes žádnou roli a v průběhu dne žádnou roli hrát nebude,“ uvedl. Dodal, že v pondělí jasně vysvětlil, co svým dřívějším výrokem o rázu měst myslel.