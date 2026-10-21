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Pavel se v Berlíně sešel s kancléřem Merzem, jednají o bezpečnosti i vztazích

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  17:58aktualizováno  17:58
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Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026)

Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026) | foto: ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz přijal českého prezidenta Petra Pavla. (21....
Německý kancléř Friedrich Merz přijal českého prezidenta Petra Pavla. (21....
Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026)
Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026)
5 fotografií
Německý kancléř Friedrich Merz přijal ve středu v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla. V budově kancléřství jednají o česko-německých vztazích, ale také o otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Pavel je v Berlíně na dvoudenní pracovní návštěvě. S kancléřem nyní jedná mezi čtyřma očima. Společná tisková konference na programu není, Pavel ale plánuje vyjádření ke schůzce pro české novináře.

Večer se prezident Pavel zúčastní kulatého stolu pořádaného Německou společností pro zahraniční politiku (DGAP), která sdružuje stovky politologů, ekonomů a dalších vědců či novinářů. Ve čtvrtek pak vystoupí na konferenci Berlin Global Dialogue, která se zaměřuje na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou.

Pavel německou metropoli navštívil naposledy loni v červenci, kdy se setkal se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Po jednání český prezident řekl, že se potvrdily nadstandardní vztahy s Německem. Pravidelně se Pavel účastní Mnichovské bezpečnostní konference, která se v bavorské metropoli koná každý rok v únoru.

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