„Když se nějaký režim může držet u moci už jen násilím, pak je fakticky v koncích. Vycházím z toho, že teď vidíme poslední dny a týdny tohoto režimu,“ je přesvědčen Merz.
Protesty v Íránu, největší za poslední tři roky, zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel a demonstrace nabyly politického rázu.
Přestože prozatím nedosahují rozsahu protestů z přelomu let 2022 a 2023, vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele, či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim značnou výzvu.
Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu v pondělí uvedla, že od 28. prosince bylo při íránských protestech zabito nejméně 648 lidí a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují přes 6 tisíc mrtvých, uvedla IHR. Více než 10 700 lidí bezpečnostní orgány zadržely.