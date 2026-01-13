Íránský režim se během dnů či týdnů zhroutí, je přesvědčený Merz

Autor: ,
  9:37
Friedrich Merz je přesvědčen, že íránský teokratický režim v řádu dnů či týdnů padne. Německý kancléř to v úterý řekl při návštěvě Indie. V Íránu se od konce prosince konají největší protivládní protesty za poslední léta.
Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026) | foto: AP

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (8. ledna 2026)
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí (3. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)
27 fotografií

„Když se nějaký režim může držet u moci už jen násilím, pak je fakticky v koncích. Vycházím z toho, že teď vidíme poslední dny a týdny tohoto režimu,“ je přesvědčen Merz.

Protesty v Íránu, největší za poslední tři roky, zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel a demonstrace nabyly politického rázu.

Přestože prozatím nedosahují rozsahu protestů z přelomu let 2022 a 2023, vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele, či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim značnou výzvu.

Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu v pondělí uvedla, že od 28. prosince bylo při íránských protestech zabito nejméně 648 lidí a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují přes 6 tisíc mrtvých, uvedla IHR. Více než 10 700 lidí bezpečnostní orgány zadržely.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.