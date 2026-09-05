Ruský útok v Lipsku ukázal, že stojíme před zásadním zlomem, prohlásil Merz

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  16:30aktualizováno  16:30
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Friedrich Merz (25. srpna 2026)

Friedrich Merz (25. srpna 2026) | foto: AP

Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (vlevo) a ministr vnitra Alexander...
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
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Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu, řekl německý kancléř Friedrich Merz.

V projevu na stranické akci nedaleko Hannoveru Merz uvedl, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku „jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně“. Zároveň varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala. Řekl také, že Německo je odhodláno se ruským útokům bránit.

Německo, které patří k hlavním podporovatelům Ruskem napadené Ukrajiny, na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov.

Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento útok Rusku a oznámila řadu opatření proti Rusku, včetně uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu nebo Ruského domu v Berlíně. Moskva obvinění Berlína odmítla a oznámila uzavření německých Goetheho institutů v Rusku.

Německé úřady kromě toho vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže.

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Ruský útok v Lipsku ukázal, že stojíme před zásadním zlomem, prohlásil Merz

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