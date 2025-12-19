Naučte se historii, pane Merzi, píše americký ekonom Sachs

Poučme se z chyb minulosti, říká americký ekonom Jeffrey Sachs. Dopis adresoval německému kancléři Friedrichu Merzovi a vybízí v něm přehodnocení kroků, které jsou „kontraproduktivní“ pro evropskou bezpečnost. Profesor, známý i svými vystoupeními v ruských médiích, podrobuje ostré kritice německou historii a tvrdí, že ukrajinské požadavky jsou maximalistické.
Německá společnost je na rozcestí ohledně angažovanosti v otázkách evropské bezpečnosti – německý kancléř Friedrich Merz dlouhodobě říká, že je na čase překročit stín minulosti a vynasnažit se, aby země hrála prim v bezpečnostních otázkách kontinentu. Na straně druhé se ozývají hlasy, které vybízejí k diplomatickému přístupu, který zastává i profesor ekonomie a speciální poradce v rámci OSN Jeffrey Sachs.

„Dost propagandy! Dost morální infantilizace veřejnosti! Evropané jsou plně schopni pochopit, že bezpečnostní dilemata jsou skutečná, že akce NATO mají důsledky a že míru nelze dosáhnout předstíráním, že ruské bezpečnostní obavy neexistují,“ stojí mimo jiné v dopise.

Zdůrazňuje, že „prázdná“ spojenecká gesta nic nevyřeší – výsledky přinese pouze diplomacie, která do bezpečnostní architektury zahrnuje i Rusko. „Diplomacie nesmí být jednostranné PR cvičení, protože ani bezpečnost není,“ říká Sachs.

Naráží také na tzv. Ostpolitik (východní politiku), která představovala politiku smíření mezi západním Německem a státy východního bloku. Tu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století prosazoval sociálnědemokratický kancléř Willy Brandt. Stabilita Evropy stejně jako tehdy podle Sachse závisí na „dialogu, kontrole zbrojení, ekonomických vztazích a respektování legitimních bezpečnostních zájmů Ruska.“

„Stabilita vyžaduje demilitarizaci. Pohraniční oblasti musíme demilitarizovat prostřednictvím ověřitelných dohod, nikoli je přetěžovat stále větším množstvím zbraní,“ kritizuje nevybíravě Západ.

NATO také obviňuje z expanzivní politiky, která Rusko ohrožuje. Podle profesora v minulosti Aliance nedbala bezpečnostních dohod a mezinárodního práva. V kontextu uvádí údajné porušení mezinárodních úmluv v případě Gruzie, Ukrajiny a tzv. operace Spojenecká síla, v jejímž důsledku došlo k bombardování Srbska.

Podle Sachse jsou struktury NATO přežité a je třeba hledat jiný základ bezpečnosti Evropy. „OBSE by měla opět sloužit jako ústřední fórum pro evropskou bezpečnost, budování důvěry a kontrolu zbrojení,“ uvádí téměř ke konci dopisu.

V minulosti také zpochybnil ekonomické sankce, jejichž efekt je podle něj nevalný. „Sečteme-li všechny země a regiony, které na Rusko uvalily sankce, jejich celkový počet obyvatel činí pouhých 14 procent světové populace,“ nechal se slyšet v minulosti.

Navzdory svému renomé zůstává Jeffrey Sachs hluboce kontroverzní postavou. Jeho kritika západní „hegemonie“ je často doprovázena výroky, které hraničí s konspiračními teoriemi: od popírání genocidy Ujgurů v Číně až po spekulace o americkém původu koronaviru.

