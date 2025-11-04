Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace

  9:27aktualizováno  9:27
Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce s ním jednat o deportacích Syřanů s trestním záznamem v Německu. Merz také zdůraznil, že občanská válka v Sýrii již skončila, a proto neexistují žádné důvody, aby byl Syřanům v Německu udělován azyl.
Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025) | foto: Reuters

Syrský prezident Ahmad Šara (24. září 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU (23. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a syrský prezident Ahmad Šara během setkání v...
Ruský prezident Vladimir Putin a syrský prezident Ahmad Šara během setkání v...
„V Německu nyní neexistují žádné důvody pro udělení azylu, takže můžeme zahájit deportace,“ řekl Merz na společné tiskové konferenci s premiérem Šlesvicka-Holštýnska Danielem Güntherem. Kancléř vyjádřil naději, že se většina Syřanů dobrovolně vrátí do své země a pomůže s její obnovou, ke které Německo přispěje.

V Německu žije podle agentury AFP přibližně milion Syřanů, kteří do země přišli především v letech 2015 až 2016, kdy Merzova předchůdkyně v úřadu Angela Merkelová prosazovala v migrační otázce politiku „otevřených dveří“.

V roce 2011 v Sýrii propukly protirežimní protesty, které vláda prezidenta Bašára Asada krvavě potlačila. V zemi následně začala občanská válka, která si podle odhadů vyžádala kolem 600 000 lidských životů.

Asadův režim se zhroutil 8. prosince 2024, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Prozatímním prezidentem se pak na konci ledna stal bývalý vůdce uskupení Ahmad Šara.

