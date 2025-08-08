Zemřel astronaut s českými kořeny Jim Lovell, kapitán proslulého letu Apollo 13

„Jimův charakter a neochvějná odvaha pomohly naší zemi dosáhnout Měsíce a proměnily potenciální tragédii v úspěch, ze kterého jsme se mnoho naučili,“ uvedla NASA. „Truchlíme nad jeho úmrtím, ale zároveň oslavujeme jeho úspěchy.“
Lovell, jeden z nejvíce zkušených astronautů NASA v prvním desetiletí existence agentury, letěl čtyřikrát – Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 a Apollo 13 – přičemž dva lety Apollo upoutaly pozornost lidí na Zemi.
V roce 1968 byla posádka Apolla 8 ve složení Lovell, Frank Borman a William Anders první, která opustila oběžnou dráhu Země a jako první letěla k Měsíci a obletěla ho. Nepodařilo se jim přistát, ale dostali USA do vedení v kosmickém závodu se Sovětským svazem. Autoři dopisů posádce psali, že jejich úchvatná fotografie bledě modré tečky Země z Měsíce, první svého druhu na světě, zachránily Ameriku před bouřlivým rokem 1968.
Vzpomínka na misi Apollo 13
Velká záchranná mise však teprve měla přijít. Stalo se to během dramatického letu Apollo 13 v dubnu 1970. Lovell měl být pátým člověkem, který vkročí na Měsíc. Ale servisní modul Apollo 13, který vezl Lovella a další dva astronauty, zažil na cestě k Měsíci náhlý výbuch kyslíkové nádrže. Astronauti přežili jen tak tak a strávili čtyři chladné dny v těsném lunárním modulu, který jim sloužil jako záchranný člun.
„To, co bych chtěl, aby si většina lidí zapamatovala, je, že v jistém smyslu to byl velký úspěch,“ řekl Lovell během rozhovoru v roce 1994. „Ne že bychom něco dokázali, ale úspěch v tom, že jsme prokázali schopnosti personálu (NASA).“
Lovell, bývalý kapitán námořnictva známý svým klidným vystupováním, řekl historikovi NASA, že jeho setkání se smrtí ho ovlivnilo. „Už se o krize nestarám,“ řekl v roce 1999. Kdykoli má problém, „řeknu si: ‚V roce 1970 jsem mohl být mrtvý. Ale jsem pořád tady. Pořád dýchám.‘ Takže se o krize nestarám.“
A ztvárnění mise v populárním filmu „Apollo 13“ z roku 1995 přineslo Lovellovi, Fredovi Haiseovi a Jacku Swigertovi novou slávu – částečně díky Lovellově filmové postavě v podání Toma Hankse, která hlásila „Houstone, máme problém“, doopravdy však Lovell tehdy řídící centrum kontaktoval slovy „Houstone, měli jsme problém.“