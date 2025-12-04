Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí

Americký technologický gigant začal už minulý měsíc uživatele ve věku 13 až 15 let upozorňovat, že jejich účty budou od 4. prosince rušeny.
Očekává se, že opatření se dotkne odhadem 150 tisíc uživatelů Facebooku a 350 tisíc účtů na Instagramu, píše BBC.
Společnost účty přímo nesmaže, ale profily zneviditelní. Po dovršení 16 let věku pak uživatelům účty obnoví ve stavu, v jakém je teď nechají.
Zákaz začne v Austrálii platit 10. prosince a firmy, které zákon nedodrží, hrozí pokuta v přepočtu až 680 milionů korun.
Teenageři, kteří zjistí, že byli chybně zařazeni do kategorie mladší než 16 let mohou požádat o kontrolu například poskytnutím dokladů totožnosti.
Kromě výše zmíněných platforem se zákaz v zemi bude týkat také účtů YouTube, X, TitkTok, Snapchat, Reddit, Kick a Twitch.