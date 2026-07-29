Z prohlášení církve vyplývá, že o změnu působiště požádal samotný Ilarion a jde prý o dočasnou záležitost. Platnost patriarchova červnového dekretu, ve kterém vysílá duchovního do Brazílie, se dočasně pozastavuje, uvedla církev.
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve.
Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.
Letos v květnu ho zadržela česká policie pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl dříve Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila, poté odcestoval do Moskvy.
Středočeská policie ČTK potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s tehdy neznámou bílou látkou; šlo o jednotky gramů. Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová.
Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl. Po návratu do Moskvy řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. Jeho další službu v Karlových Varech podle dřívějšího sdělení ruské pravoslavné církve znemožňují okolnosti a patriarcha Kirill se ho před časem rozhodl vyslat do Brazílie.