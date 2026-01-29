Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti

  12:35
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na konci minulého týdne odcestovala do Grónska, kde se svým tamním protějškem Jensem-Frederikem Nielsenem řešila další kroky, které blíže nespecifikovala. V hlavním městě Nuuk také vyjádřila obyvatelům podporu. Pozornost grónských médií ale upoutala i její cesta zpět. Na té se k premiérce připojil neznámý muž, který neměl na palubě letadla co dělat.
Letadlo, kterým dánská premiérka Mette Frederiksenová přiletěla do Grónska....

Letadlo, kterým dánská premiérka Mette Frederiksenová přiletěla do Grónska. Přivítal ji její tamní protějšek Jens-Frederik Nielsen. (23. ledna 2026) | foto: Reuters

Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem...
Letadlo s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou přistálo v Grónsku. (23....
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystupuje z letadla. Vítá jí grónský...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem...
K incidentu došlo v pátek večer, kdy se dánská premiérka Frederiksenová chystala k návratu do země. Podle grónské veřejnoprávní stanice KNR, jež se odkazuje na tři nezávislé anonymní zdroje, se těsně před odletem v příjezdové hale objevil muž, který prohlašoval, že má být na palubě stejného letadla jako premiérka.

Ačkoliv u sebe neměl žádné doklady, ochranka mu umožnila projít kontrolou a poté ho zaměstnanci letiště dovezli až k letadlu. Do něj si muž dovezl zavazadlo a následně začal prohrabávat ta ostatní. Teprve to zalarmovalo personál letadla, který muže z letadla vyvedl a předal policii. Ta muže zadržela.

Po incidentu muselo být na letiště v Nuuku dopraveno nové letadlo a dánská premiérka mohla kolem sobotní třetí hodiny ranní odletět zpět do své země.

Událost vznesla řadu dotazů – především jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít. Státní společnost Greenland Airports, jež spravuje tamní letiště, potvrdila, že k incidentu došlo, nicméně více se vyjádřit odmítla a odkázala na policii.

Ta v e-mailu grónské KNR sdělila, že se případem zabývá, ale že událost více komentovat nebude. Společnost Trafikstyrelsen, která spadá pod dánské ministerstvo dopravy a stará se o bezpečnost leteckého a železničního cestování, vypověděla, že od Greenland Airports obdržela hlášení o incidentu, ale že bližší informace sdělit nemůže. Kancelář premiérky se k události taktéž nevyjádřila.

Frederiksenová navštívila Grónsko minulý pátek a uvedla, že společně s tamním premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem připravují další kroky. Jaké, blíže nespecifikovala. Novinářům při návštěvě Nuuku řekla, že je důležité v aktuální vážné situaci stát při sobě a že má Grónsko její podporu.

Grónsko se v posledních týdnech stalo předmětem zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se nechal slyšet, že Spojené státy Grónsko potřebují nejen pro svoji bezpečnost, ale i pro bezpečnost celého světa a žádná jiná země na světě nedokáže Grónsko ochránit.

Dánsko, pod nějž Grónsko spadá jakožto autonomní území, se proti Trumpovým výrokům opakovaně ohradilo. Frederiksenová prezidenta USA vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Ani Gróňané by se nechtěli stát součástí USA, vyplývá z průzkumu společnosti Verian z ledna 2025, kdy Trump krátce po svém zvolení vyjádřil podobné úmysly. Na 85 procent populace tehdy vyjádřilo svou nevoli.

23. ledna 2026
