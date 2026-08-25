Opravíme tu skvrnku na nose? Dánskou premiérku pobouřila nabídka od plastika

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  11:44aktualizováno  11:44
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Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. (23. srpna 2026)

Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. (23. srpna 2026) | foto: Reuters

Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. (23. srpna 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. Na snímku stojí...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. Na snímku kráčí po...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová navštívila Ukrajinu. (23. srpna 2026)
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Dánská premiérka Mette Frederiksenová se setkala s nevyžádanou radou. Místo pondělní návštěvy Ukrajiny zaujal údajného plastického chirurga političčin vzhled. Nabídl se, že ji zbaví pupínku na nose. Předsedkyně vlády jeho zprávy o skvrně na kráse sdílela na sociální síti a své sledující vyzvala, aby přestali komentovat její vizáž. Podle Frederiksenové se ženy působící ve veřejném prostoru setkávají s povrchními komentáři.

Frederiksenová, která je druhou ženou v čele dánské vlády, na Instagramu sdílela fotku z návštěvy ostřelované Ukrajiny, kde ji zastihlo varování před náletem.

Více než Ukrajina jednoho komentujícího zaujal vzhled političky. Premiérka sdílela na svých sociálních sítích zprávu od neznámého lékaře. „Opravíme tu skvrnku na vašem nose?“ nabízel se muž.

Frederiksenová se zprávou rozhodit nenechala. „Se svým tělem jsem spokojená, opravdu nepotřebuji, aby mi plastický chirurg vnucoval své názory,“ kontrovala politička.

S nevyžádanými komentáři ohledně vzhledu se podle svých slov setkává pravidelně. Podle lídryně Dánska se ženy působící ve veřejném prostoru často setkávají s nežádoucím a povrchním zkoumáním, informoval The Guardian.

„Už jsem přestala počítat, kolikrát někdo okomentoval můj vzhled. Nejčastěji mi lidé píšou, že mám ošklivé zuby, jemné vlasy a bradavici na nose. Také mi doporučují botox,“ popsala 48letá politička.

Komentujícím vzkázala, aby se věnovali důležitějším věcem, než je vzhled. „Jsem ráda, když mi napíšete. Ale doufám, že si přečtu o něčem důležitějším než o svém nosu. Všem, kteří se vyrovnávají se svými perfektními nedokonalostmi, posílám spoustu lásky,“ uvedla Frederiksenová.

Předsedkyně dánských sociálních demokratů Frederiksenová do úřadu nastoupila v roce 2019. Setrvale podporuje ukrajinské síly ve válce proti Rusku. Uznání na mezinárodní scéně si získala také přísnou migrační politikou či vzdorem proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který si uzurpoval autonomní území Dánského království Grónsko.

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Opravíme tu skvrnku na nose? Dánskou premiérku pobouřila nabídka od plastika

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