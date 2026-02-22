El Mencho je po smrti. Mexická armáda zabila šéfa mocného drogového kartelu

  19:27
Mexická armáda v neděli zabila šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese. Spojené státy na drogového bosse, přezdívaného El Mencho, vypsaly mnohamilionovou odměnu.
Spojené státy zvýšily odměnu za informace vedoucí k dopadení Nemesia Rubéna Oceguera Cervantese „El Mencho“, údajného vůdce kartelu Jalisco Nueva Generación, na 10 milionů dolarů. (16. října 2018) | foto: Profimedia.cz

Zmíněný činitel si přál zůstat v anonymitě, protože neměl oprávnění se vyjadřovat veřejně. Uvedl, že Cervantese zabili během vojenské operace ve státě Jalisco na západě Mexika. Předcházelo tomu několik hodin blokád silnic s hořícími vozidly v Jaliscu a dalších mexických státech. Takovou taktiku kartely běžně používají, aby zkomplikovaly vojenské operace.

Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až 15 milionů dolarů (305 milionů Kč) za informace vedoucí k dopadení El Mencha.

Kartel Jalisco nová generace je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Spojené státy ho spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.

